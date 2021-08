Novios mexicanos siguen prefiriendo la marcha nupcial en sus bodas

Una mujer observa vestidos de novia en la tienda Ragazza, en la ciudad de Guadalajara (México). . EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Ciudad de México, 14 ago (EFE).- La marcha nupcial de Félix Mendelssohn es la sintonía favorita de los novios mexicanos en las ceremonias de bodas, en las que música desempeña un papel esencial, según una encuesta difundida este sábado.

Tener músicos para la ceremonia y la posterior celebración es la primera opción de la mayoría de las parejas, de acuerdo a la encuesta del portal bodas.mx.com.

Las baladas de Luis Miguel, además de jazz con un saxofonista, es la principal preferencia de las parejas durante el cóctel, bien sea con un grupo musical o un DJ.

"No me imagino mi boda sin música", asegura el 91 % de los novios mexicanos encuestados, lo que confirma la importancia de la música en las bodas que según El Libro Blanco de las bodas representa el 10,5 % del costo total de la boda, por encima de categorías como fotografía y decoración.

Para el baile de los novios el 85 % de las parejas elige una canción que sea especial para ellos, siendo "Perfect", de Ed Sheeran, la canción más elegida.

Casi un tercio de las parejas se inclina por los grupos de música regional o norteña para la fiesta final de la boda y el resto opta por la cumbia, reggaetón y salsa.

Las tres canciones mexicanas indispensables en las bodas son "El Payaso del Rodeo" (17 %), "El listón de tu pelo" (12 %) y "Cuando calienta el sol" (11 %), entre otras de Los Ángeles Azules y de Luis Miguel.

Otras canciones populares son "Perfect", de Ed Sheeran; "Marry you", de Bruno Mars, y "A Thousand years", de Christina Perri.