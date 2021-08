Mujeres molestas por preguntas de la NFL sobre el caso Watson

La NFL dijo a la cadena ESPN que "no hay cambios en la situación (de Watson) mientras continúan las investigaciones del Departamento de Policía de Houston y la liga". EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Houston (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Dos mujeres dicen que se sintieron molestas con algunas de las tácticas que los investigadores de la NFL usaron en las entrevistas con ellas con respecto a su contacto con el mariscal de campo de los Texans de Houston, Deshaun Watson.

Sus declaraciones se publicaron el viernes en Sports Illustrated.

Ashley Solís dijo que los investigadores de la NFL le preguntaron qué vestía cuando trabajaba con Watson, "lo que honestamente me molestó mucho".

En su demanda, Solís describió incidentes de conducta sexual inapropiada por parte de Watson.

Las investigadoras de la NFL, Lisa Friel y Jennifer Gaffney, exfiscales que ahora dirigen las investigaciones de la política de conducta personal de la liga, fueron las que hablaron con Solís, Lauren Baxley y otras ocho de las 22 mujeres que han presentado una demanda contra Watson, quien a través de su abogado, Rusty Hardin, ha negado los cargos.

Baxley declaró que pensaba que los investigadores de la NFL estaban "condescendientes" y "culpando a las víctimas" en su línea de interrogatorio.

Agregó que su entrevista con el Departamento de Policía de Houston fue "muy respetuosa y basada en el trauma".

Solís y Baxley fueron parte de una conferencia de prensa en abril en la que se nombraron a sí mismas en el caso.

La publicación indica que ambas aceptaron una entrevista la semana pasada, frustradas por el hecho de que Watson permanece activo en la lista de los Texans.

Watson se ha vestido, pero hasta ahora sólo ha participado en ejercicios de entrenamiento.

La liga dice que "no hay restricciones" en su participación. Sigue sujeto a la política de conducta personal de la NFL, que permite a la liga, a través del comisionado Roger Goodell, actuar y potencialmente suspender a los jugadores que determine que han violado las políticas de la liga incluso sin un caso penal formal.

El abogado Tony Buzbee, que representa a las 22 mujeres, declaró a la publicación que Solís y Baxley querían hablar con la NFL para escuchar lo que la revista llamó "cuentas sin filtrar directamente de ellas".

También dijo que después de que sus tres primeros clientes fueron entrevistados estuvo presente en el cuarto en lo que la revista describió como un esfuerzo por restablecer el tono. Agregó que sus clientes han recibido mejor las futuras entrevistas.

La NFL dijo a la cadena ESPN que "no hay cambios en la situación (de Watson) mientras continúan las investigaciones del Departamento de Policía de Houston y la liga".

La NFL agregó que la revisión de las "acusaciones serias" contra Watson "sigue en curso y activa".

"Trabajamos en cooperación con el Departamento de Policía de Houston y nos aseguramos de que la investigación de la NFL no interfiera con su investigación".