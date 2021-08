México.- López Obrador sostiene que la conquista de fue "un rotundo fracaso"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha sostenido este viernes que la conquista fue "un rotundo fracaso" en un discurso de conmemoración de los 500 años de la caída de la antigua Tenochtitlan, capital del imperio azteca sobre la que se construyó la Ciudad de México actual.



"Cómo se le quiera llamar, permite sostener que la conquista fue un rotundo fracaso. ¿De qué civilización se puede hablar si se pierde la vida de millones de seres humanos y la nación, el imperio, monarquía dominante no logran en tres siglos de colonización ni siquiera recuperar la población que existía antes de la ocupación militar?", ha dicho según recoge 'El Universal'.



"Nada justifica el imponer por la fuerza a otras naciones o culturas, un modelo político económico social o religioso en aras del bien de los conquistados o con la excusa de la civilización", ha considerado.



El pasado mes de julio, López Obrador lamentó que España no tuviese "la delicadeza" de responder a la carta que envió al rey Felipe VI, en la que reclamaba disculpas por los "abusos" cometidos durante la conquista de América.



El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó "con toda firmeza" la carta y señaló que "la llegada hace quinientos años de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas".



En otras ocasiones, el presidente mexicano ha solicitado a las autoridades españolas pedir perdón a los pueblos indígenas por la "imposición" y el "saqueo" de la conquista.