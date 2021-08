Maverick Viñales pide perdón a Yamaha en la televisión italiana

EFE/EPA/VINCENT JANNINK/Archivo

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El español Maverick Viñales, sancionado por Yamaha sin correr el Gran Premio de Austria de MotoGP por su actitud en pista durante el Gran Premio de Estiria, ha pedido perdón al fabricante japonés durante una entrevista con la televisión italiana Sky.

En una conversación con el periodista de Sky Antonio Boselli, el piloto español se sinceró, por primera vez, y reconoció estar "triste, muy triste, porque es una situación muy extraña, ese es el hecho más claro y para mí resulta difícil estar en esta situación, aunque me siento afortunado de tener a gente a mi alrededor que en estos momentos me hace pasar mejor por esta situación".

"Estoy muy triste de cómo ha ido la situación y por la frustración que siento después de tantas y tantas carreras que no han ido como pensaba en mi cabeza y esa no es una situación buena para mí de ninguna de las maneras", reconoce el español, todavía en el circuito Red Bull de Spielberg.

Maverick Viñales conoce el contenido del comunicado de Yamaha con sus suspensión y también las imágenes que se utilizaron para sancionarlo, en la que se aprecia un uso incorrecto de su prototipo de competición.

El piloto de Roses reconoció en la entrevista que para él fue un "momento de frustración muy grande ya que en la primera carrera todo fue perfecto y había entrado con fuerza en las posiciones de cabeza, pero luego, en la segunda carrera, todo se torció y fue una explosión de frustración que no supe canalizar de la mejor manera y por eso tengo que pedir excusas Yamaha, pero la frustración fue tan grande que no la supe gestionar".

Maverick Viñales destacó que, a pesar de todo, había recibido el apoyo "de mucha gente en el 'paddock' e incluso de otros pilotos, gracias a lo cual he podido ver que hay muchas personas fantásticas, grandes personas, que han sabido comprender la situación".

"Es difícil manejar estas situaciones porque al final es una ambición muy grande la de cualquier piloto por este deporte y la frustración que genera saber que no eres todo lo fuerte que puedes ser, te hace cometer errores, pero nunca he querido ponerme en riesgo ni poner a nadie en riesgo con esta situación", recalca un afectado Maverick Viñales.

Insiste Viñales en que "es una frustración que viene de muy atrás y es lo que más triste me pone, y lo cierto es que los últimos días han sido muy complicados para mí de gestionar y por eso insisto en pedir perdón a Yamaha, porque verdaderamente no quería comportarme así".

"Son muchos los mensajes que he recibido pero como he dicho al principio, mi única intención es poder disfrutar de todo el potencial que soy capaz de desplegar", asegura Maverick Viñales, quien reconoce no saber cuál será su siguiente paso al afirmar que "por ahora no lo sé, quiero estar tranquilo y reflexionar para regresar centrado, tranquilo y con todo en su sitio".

A preguntas de otro de los periodista de Sky, Guido Meda, quien ensalzó el hecho de saber pedir perdón, el piloto español insistió en que "ha sido una decisión de Yamaha que respeto mucho y por ahora sigo siendo piloto de Yamaha y tengo que aceptar sus decisiones como son y punto".