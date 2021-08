Martín, Lowes y Fenati referentes en el Red Bull de Spielberg

EFE/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), el británico Sam Lowes (Kalex) y el italiano Romano Fenati (Husqvarna) se convirtieron en referentes de sus respectivas categorías a la hora de conformar las formaciones de salida del Gran Premio de Austria de motociclismo que el domingo se disputa en el circuito Red Bull de Spielberg.

Jorge Martín consiguió su segunda "pole position" consecutiva al ser el más rápido de MotoGP y, de paso, estableció un nuevo récord absoluto del circuito al rodar en 1:22.643 a pesar de sufrir hasta dos caídas a lo largo de la jornada.

Martín tuvo que disputar la primera clasificación, pero superó "in extremis" sobre la misma bandera de cuadros al francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), que hasta ese momento había conseguido un nuevo récord del circuito de 1:22.677 que parecía ya imbatible, pero no fue así y el español volvió a erigirse en protagonista.

A las primeras de cambio de la segunda clasificación fue el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) quien se puso al frente de la clasificación (1:23.984), el único en rodar en ese segundo en las vueltas iniciales y al que luego se sumaron Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y el resto de pilotos.

En la tercera vuelta Fabio Quartararo batió el récord del circuito (1:22.677), en lugar del 1:22.827 que hizo ayer Johann Zarco en los primeros libres, perseguido por Jorge Martín a más de tres décimas de segundo, 1:23.037, y con Zarco ya a más de siete décimas de segundo, tercero, una posición que le arrebataron tanto el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) como el español Joan Mir.

El último minuto deparó no pocas novedades y la primera de ellas fue la segunda "pole position" consecutiva en MotoGP y tercera de la temporada, perseguido por Quartararo y Bagnaia, de Jorge Martín, mientras que en la segunda línea de salida estarán Zarco, Marc Márquez y Miller.

En la tercera línea estarán el campeón del mundo en título, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), Aleix Espargaró y Miguel Oliveira, con el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), el español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V) y el japonés Takaaki Nakagami (Honda RC 213 V) en la cuarta.

El británico Sam Lowes (Kalex) consiguió su cuarta "pole" de la temporada y la decimoquinta en la categoría de Moto2, por delante del español Raúl Fernández (Kalex) y el japonés Ai Ogura (Kalex).

El líder del mundial, el australiano Remy Gardner (Kalex) se fue por los suelos en la última vuelta en la curva uno y se tuvo que conformar con la quinta plaza, aunque aún fue peor para el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) -tercero en la tabla de puntos a 44 de aquél-, que sufrió otra caída que le impidió mejorar sus tiempos y acabó relegado a la decimosexta posición.

El italiano Romano Fenati (Husqvarna) se adjudicó su primera "pole" desde 2017, cuando la logró en Gran Bretaña, al ser el más rápido en la clasificación oficial de Moto3, superando al japonés Tatsuki Suzuki (Honda) y el español Jeremy Alcoba (Honda).

El español Jaume Masiá (KTM), el turco Denis Öncü (KTM) y el japonés Ayumu Sasaki ocuparon la segunda línea con el líder del mundial, Pedro Acosta (KTM), séptimo.

Juan Antonio Lladós