Kiko Rivera, así está siendo su primer verano sin pisar Cantora

MADRID, 14 (CHANCE)



Sin reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja a la vista, el Dj sigue disfrutando de un verano especialmente complicado para él en el que su mujer Irene Rosales y sus hijos Francisco, Ana y Carlota están siendo sus principales apoyos. Aunque el verano de Kiko no ha estado exento de planes en los que las vacaciones en Cádiz con su familia fueron los días más felices para el hijo de la tonadillera, no todo han sido bonitas experiencias para Kiko.A principios de verano el Dj y su mujer disfrutaron de unas agradables vacaciones en familia en las que Kiko pudo desconectar por unos días del enfrentamiento que mantiene con su madre, tanto es así, que incluso su hermana Isa Pantoja quiso compartir uno de esos días con él. Centrado en su faceta como padre, Kiko presumió de familia feliz en el sur de España.En medio del gran enfrentamiento que mantiene también con su prima Anabel Pantoja, Kiko también disfrutó de un día de lo más especial en la fiesta de cumpleaños de su mujer Irene Rosales. Junto a sus amigos más cercanos, el Dj y su mujer organizaron una fiesta por todo lo alto a la que no acudió ninguno de los miembros de la familia.Aunque el 2 de agosto era una cita indispensable en el calendario hace algunos años, este verano Kiko Rivera y su familia tampoco han acompañado a Isabel Pantoja en su discreto cumpleaños en Cantora. Tan solo unos días más tarde y como era de esperar, el Dj no acudió al esperado concierto que su madre ofreció en Jerez en el que la tonadillera tuvo algunos mensajes para su hijo a través de algunas de sus canciones.Finalmente, un pequeño problema de salud también ha empañado el verano de Kiko viéndose obligado a pasar por el quirófano. "Gracias por el trato en esta migración de banda gástrica. Por problemas de salud hemos tenido que sacarla. Ya os contaré más adelante pero me ha hecho un daño bastante importante en el estómago", explicaba nada más salir del quirófano. "Comienza una nueva vida y toca cuidarse 100%. No me quiero olvidar de dos de mis pilares fundamentales, que no me dejan solo en ningún momento. Mi mujer Irene Rosales y mi compadre Fran J. Sánchez" sentenció.