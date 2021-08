José Coronado sopla las velas de su 64 cumpleaños

MADRID, 14 (CHANCE)



Sin parar de trabajar, José Coronado se ha convertido en uno de los actores españoles con más trayectoria profesional en la pequeña y gran pantalla donde no para de acumular éxitos. Hoy el actor cumple 64 años y estamos seguros de que lo celebrará con una pequeña fiesta en la que no faltaran algunos de sus amigos más cercanos.Siempre muy discreto con su vida personal, el actor prefiere ser conocido por sus trabajos como actor que por sus relaciones amorosas y es que sin duda alguna Coronado es un alma libre en búsqueda de nuevas experiencias de vida de las que disfrutar en el poco tiempo libre del que dispone debido a su apretada agenda profesional.Aunque el pasado año no ha sido del todo bueno para el mundo de la Cultura, José ha seguido trabajando en proyectos tan divertidos como el doblaje de la película 'El bebé Jefazo' donde ha compartido experiencia junto a su hijo Nicolás Coronado.