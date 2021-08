Izan Guevara sorprende y el líder Acosta entra "por los pelos"

EFE/EPA/FILIP SINGER/Archivo

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El español Izan Guevara (Gasgas) sorprendió por su rendimiento en la tercera tanda de pruebas libres para el Gran Premio de Austria de Moto3 en el circuito Red Bull de Spielberg y logró el mejor tiempo, en tanto que el líder del mundial, su compatriota Pedro Acosta (KTM), entró "por los pelos" en la segunda clasificación directa.

Nada más comenzar la tercera y última sesión de pruebas libres, la categoría se quedó temporalmente sin dos de sus protagonistas, el hispano argentino Gabriel Rodrigo (Honda) y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), que se "encontraron" en la curva tres y de manera un tanto inocente acabaron los dos por los suelos.

También fue noticia el español Sergio García Dols (Gasgas), quien fue eliminado de la segunda tanda libre por Dirección de Carrera tras comprobar que había empleado un neumático trasero que no tenía asignado el equipo, aunque la sanción no le afectaba demasiado pues su mejor registro personal lo hizo en la primera tanda y en el cómputo global acabó tercero.

Y, por si fuera poco, el líder de los entrenamientos, el surafricano Darryn Binder (Honda) también acabó por los suelos en la curva cuatro, aunque sin consecuencias para su integridad física, como también en el caso del japonés Ayumu Sasaki (KTM), quien en la salida de la curva uno se propinó un fuerte golpe, aunque tras unos instantes de duda, se pudo reincorporar por su propio pie para recuperar la moto y llegar hasta su taller para reparar los daños.

Poco tiempo después Binder perdió su privilegiada primera posición a manos del turco Denis Öncü (KTM), que marcó una mejor vuelta rápida de 1:35.962, el único en rodar en ese segundo hasta el final de la tercera tanda, en la que le "emparedaron" los pilotos Gasgas de la escudería de Jorge Martínez "Aspar", Guevara por delante de él y García Dols por detrás.

El líder del mundial, el español Pedro Acosta (KTM) mejoró su tiempo pero acabó decimocuarto, justo la última plaza con derecho a entrar en la segunda clasificación directa.

Algo parecido le sucedió al líder de entrenamientos, Darryn Binder, al que su caída perjudicó notablemente porque fue uno de los tres únicos pilotos que no logró mejorar su tiempo del primer día.

Además de Izan Guevara (Gasgas), Jaume Masiá (KTM) y el checo Filip Salac (KTM), todos ellos metidos en la segunda clasificación directa, también mejoraron sus cronómetros personales, entre otros, Gabriel Rodrigo, el británico John McPhee (Honda), el español Jeremy Alcoba (Honda) o los japoneses Ayumu Sasaki y Tatsuki Suzuki.

Se quedaron fuera de la segunda clasificación los españoles Carlos Tatay, Adrián Fernández y David Salvador, quien continúa sustituyendo al lesionado piloto italiano Alberto Surra.