HRW: "Los civiles en riesgo necesitan evacuación y protección" en Afganistán

Kabul, 14 ago (EFE).- Los civiles afganos que corren un mayor riesgo de ser perseguidos por los talibanes, que en tan solo una semana han conquistado 17 de las 34 capitales de provincia afganas, necesitan urgentemente "evacuación y protección internacional", advirtió este sábado la organización Human Rights Watch (HRW).

La organización considera que los gobiernos extranjeros presentes en Afganistán "deben priorizar la entrega de visados y ayudar a garantizar un paso seguro para los civiles (afganos) a quienes los talibanes pueden atacar debido a su trabajo o estatus anterior, junto con sus familiares inmediatos", según un comunicado.

Entre estos civiles, se encuentran los que han trabajado en el país "para promover los derechos humanos, la democracia y la educación; académicos, escritores, periodistas y otros trabajadores de los medios; y personas que han trabajado para países extranjeros", entre otros, señalaron en el escrito.

Asimismo, remarcaron que "los miembros de minorías étnicas y los musulmanes chiítas, en particular los hazaras, también corren un mayor riesgo".

"Los talibanes tienen un largo historial de abusos o asesinatos a civiles que consideran 'enemigos'", apuntó la directora para Asia de HRW, Patricia Gossman, y agregó que, tanto los gobiernos como las oficinas de la ONU, "deben brindar protección y asistencia a los afganos en riesgo y hacer que el procesamiento de los documentos de viaje y el transporte sea una prioridad".

La organización también pidió a los gobiernos que suspendan "de inmediato" todas las deportaciones y retornos forzosos a Afganistán, ya que "los afganos que huyen de Afganistán deben tener oportunidades significativas para solicitar asilo".

También solicitaron a Naciones Unidas y la ONU que aumenten "la asistencia humanitaria a los países vecinos a los que huyen los afganos y apoyar a los países que los admitan" y refuercen "el apoyo a las operaciones de evacuación, reubicación y reasentamiento de emergencia para los afganos" en terceros países.

GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS EN AFGANISTAN

HRW pide que los gobiernos garanticen el apoyo a los grupos no gubernamentales que se encuentran tanto dentro como fuera de Afganistán y promuevan "los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño, la educación, la atención médica y otras necesidades vitales".

Además, "el Consejo de Seguridad de la ONU debería adoptar de inmediato una resolución exigiendo que todas las partes en el conflicto afgano respeten las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en particular el trato humano de los civiles y combatientes bajo custodia", subraya el comunicado.

En particular, exigen que este organismo reitere que "la Corte Penal Internacional, de la que Afganistán es parte, pueda enjuiciar crímenes de guerra y otras atrocidades" y además "que todos los civiles, incluidos los desplazados internos, tengan acceso pleno y gratuito a la asistencia humanitaria".

"Las partes beligerantes de Afganistán deben reconocer que el mundo está observando y está recopilando pruebas de abusos", por ello, "quienes cometen atrocidades pueden esperar algún día enfrentarse a la justicia por sus crímenes ante la Corte Penal Internacional u otro tribunal", concluyó Gossman.