Haití.- Renuncia el juez Mathieu Chanlatte designado para instruir el caso del magnicidio de Moise

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El juez Mathieu Chanlatte, designado esta semana para instruir la investigación judicial del asesinato del presidente de Haití Jovenel Moise, ha renunciado este viernes al caso.



"Por razones de conveniencia personal, devuelvo al decano del Tribunal Civil de Puerto Príncipe --la capital haitiana--, Me Bernard, este caso para las consecuencias legales", ha indicado en un documento recogido por 'Juno 7'.



"Decidí tomar esta decisión porque todas las autoridades que debían atender mis necesidades en materia de seguridad personal no respondieron favorablemente a mis peticiones después de una semana de ir y venir incesantemente a ellas", ha dicho al diario 'The Miami Herald'.



Chanlatte había aceptado investigar el magnicidio después de que hace una semana varios magistrados se negasen a asumir la tarea por temor a posibles represalias.



La Policía haitiana ha detenido por el momento a decenas de personas, entre ellas 18 colombianos y varios ciudadanos haitianos, mientras los agentes han indicado que las pesquisas apuntan a Christian Emmanuel Sanon, un hombre de 63 años que habrá conspirado para contratar a los mercenarios colombianos con el objetivo de hacerse con el poder.