Guatemala rebasa las 11.000 muertes por la covid-19 en 17 meses de pandemia

Ciudad de Guatemala, 13 ago (EFE).- Guatemala rebasó este viernes las 11.000 muertes por el SARS-CoV-2 tras reportar 46 nuevos decesos a causa del coronavirus, además de 4.246 contagios en las últimas 24 horas.

El Ministerio de Salud guatemalteco informó que en total 11.006 personas han fallecidos por la covid-19 y 407.564 se han contagiado de la enfermedad desde el 13 de marzo de 2020 cuando se detectó el primer caso, exactamente hace 17 meses.

La cifra de muertos deja a Guatemala como el país con más decesos en Centroamérica a causa del virus, seguido de Honduras y Panamá, que rondan las 8.400 y 7.000 muertes por el virus, respectivamente.

Sin embargo, un estudio de la organización no gubernamental Laboratorio de Datos detalló en marzo pasado que entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 habían perdido la vida más de 15.000 personas a causa del SARS-CoV-2.

La información de la organización no gubernamental está respaldada por el Registro Nacional de Personas, una entidad estatal con más cobertura que el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria reportó entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021 alrededor de 6.000 muertes a causa de la covid-19.

EN LA TERCERA OLA

Guatemala se encuentra enfrentando la tercera ola de la covid-19 desde el 14 de junio pasado, cuando la ministra de Salud, Amelia Flores, advirtió sobre su llegada.

Desde entonces, el país centroamericano pasó de un promedio de 20 muertes diarias casi 45, con picos de hasta 70 decesos en 24 horas, especialmente las últimas semanas.

Mientras tanto, varios de los más importantes hospitales guatemaltecos se encuentran con problemas para atender pacientes.

Este viernes, la directoria del hospital Parque de la Industria, Dania Hernández, aseguró en rueda de prensa que existe un "incremento" reciente en "pacientes graves" y que no cuentan con el personal médico para atender más casos.

Mientras tanto, las autoridades del hospital Roosevelt, uno de los dos más grandes del país, también aseguraron esta semana que están al borde de su capacidad.

Hernández explicó este viernes durante la conferencia que, según cálculos preliminares del hospital creado específicamente para la covid-19, el 20 por ciento de los fallecidos registrados en el Parque de la Industria tenían al menos una vacuna contra la enfermedad.

Guatemala mantiene un total de 41.596 personas contagiadas activamente del coronavirus y aunque el dato es un "estimado" por parte del Ministerio de Salud, la cifra es la más alta desde el inicio de la pandemia.

El presidente local, Alejandro Giammattei, confirmó esta semana la llegada de la variante delta al país, con al menos 14 casos confirmados de varias pruebas procesadas en el extranjero.

La nación centroamericana reporta 468.842 personas vacunadas contra el SARS-CoV-2 con el esquema completo, es decir dos dosis, mientras que otras 2,5 millones de personas han recibido al menos una dosis.