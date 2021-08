Guatemala: médicos aclaran situación tras fuertes críticas

Tras la publicación de fotografías y videos de la grave situación que se vive en el Hospital Temporal Parque de la Industria, habilitado para la atención de pacientes positivos a COVID-19, autoridades de ese centro asistencial confirmaron en conferencia de presa la veracidad de las imágenes, que muestran el momento crítico que vivieron durante esta semana.

“Algunas fotografías que circularon en los medios de comunicación reflejaron solamente unas horas de la gran afluencia de pacientes que tuvimos y la capacidad de respuesta de nuestros médicos de no dejar ir a pacientes a sus hogares y prevenir la mortalidad por la COVID”, indicó la directora de ese centro asistencial, Dania Hernández, quien explicó que el área fotografiada es destinada para observación, no para encamamiento, y por eso, los pacientes están ubicados en sillas, no en camas.

“Esa área no es un área para que el paciente continúe su tratamiento, es un área de transición, de observación, mientras el paciente es evaluado y posteriormente pasa a encamamiento”, aclaró.

“Ese día solo tuvimos tres egresos, eso significó, no tener más camas disponibles durante la noche, adicional se incrementó un 50 % la afluencia de pacientes que requerían ingreso, así que fueron cuatro horas de ardua labor que tuvieron los médicos en que no podían continuar ingresando pacientes porque no había camas disponibles”, agregó Hernández.

En la conferencia de prensa el viernes, los médicos indicaron que tienen una capacidad de 317 camas para pacientes, funcionando al 100 %, principalmente durante los últimos meses y, sobre todo, en las últimas cuatro semanas cuando se ha atendido a un promedio de 88 pacientes a diario y se ha registrado el fallecimiento de 7 pacientes cada día.

“Hemos visto un incremento a partir de las ocho de la noche a tres de la mañana, donde llegan muchos pacientes graves, generalmente han estado en sus hogares con atención domiciliar, muchos de ellos, ya con oxígeno y con alta demanda de oxígeno al hospital”, explicó Hernández.

La doctora agregó que hay una brecha de 75 profesionales de la medicina para completar el personal necesario para atender los turnos, situación que ha recargado el trabajo de quienes laboran en ese centro asistencial, que no han tenido vacaciones desde que iniciaron funciones.

“De momento la situación está solventada”, indicó, pues este viernes amanecieron con el 100 % de camas ocupadas, y únicamente seis pacientes en observación. Aseguró también que se espera la implementación de 85 camas más, para ofrecer mayor espacio y atención, ante el crecimiento incesante de casos, después de la confirmación de la variante delta en Guatemala.

#Actualización| #MSPAS informa este 12 de agosto de 2021 los casos confirmados por laboratorio en el tablero Situación #COVID19 en Guatemala.



⚠️ Corresponde al 11 de agosto de 2021 de 00:00 a 23:59 horas

Ingresa a 👉 https://t.co/sVrE3dBq6cpic.twitter.com/zjw2EeQ2MY — Ministerio de Salud Pública (@MinSaludGuate) August 12, 2021

Entre otros datos ofrecidos, indicó que el 20 % de los pacientes fallecidos tenían una dosis de vacuna, que la atención por paciente en cuidados intensivos está valorada en 63.876 quetzales aproximadamente, lo que equivale a unos 8.500 dólares y que el promedio de tiempo que un paciente permanece en el hospital es de 20 días en el área de cuidados críticos y 12 días en pacientes moderados.

El Hospital fue habilitado desde el 30 de marzo de 2020 ante la previsión de casos de COVID-19 y hasta el momento, solo en ese centro asistencial, han fallecido 1.358 personas, que corresponde a un 19 % de la población hospitalizada que suman 7.097 pacientes.

