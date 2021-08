Guaidó advierte a Maduro que "se profundizará el conflicto" si no hay acuerdo

El líder opositor Juan Guaidó. EFE/ Rayner Peña/Archivo

Caracas, 13 ago (EFE).- El líder opositor venezolano Juan Guaidó advirtió este viernes al presidente Nicolás Maduro de que, en caso de no alcanzar un acuerdo en las negociaciones que comenzaron este viernes en México, "el conflicto" que considera que vive el país "se profundizará".

"¿Qué pasa si falla? Este acuerdo es con Venezuela, las garantías son para todos los venezolanos incluidos los que sostienen hoy a Maduro, pero también debemos decir, responsablemente, que si intentan eludir de nuevo un acuerdo, el conflicto se profundizará y la presión aumentará", dijo Guaidó en un video difundido tras la firma en México de un memorando para comenzar el diálogo.

También afirmó que no le "interesa" ni tampoco "le sirve a Venezuela otra negociación fallida" con el Gobierno de Maduro.

"Eso sería profundizar el conflicto que hoy solo se compara con países en guerra. Venezuela necesita atender lo inmediato, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática", subrayó el opositor.

También consideró necesario "que cese a la persecución a quien piense diferente, que acabe la violencia y se atienda a las víctimas", para que, "finalmente, se respete el Estado constitucional de derecho".

A su juicio, del otro lado de la mesa de diálogo hay una "dictadura", como frecuentemente cataloga al Ejecutivo de Maduro, por lo que opinó que "no será alcanzable" un acuerdo solo "por su buena voluntad".

No obstante, Guaidó, se mostró convencido de que será posible con el "respaldo del mundo democrático que ha mantenido un esquema de presión", las sanciones internacionales, que "podrá considerar aliviarlo, siempre y cuando se traduzca en beneficios concretos para todos los venezolanos".

Afirmó que "la dictadura buscará algún tipo de reconocimiento y ganar tiempo", además de "confundir", lo que no permitirá que suceda porque "solo un acuerdo integral generará garantías, condiciones, respeto a la Constitución, reparo a las víctimas de la violencia y de violaciones de derechos humanos y mejoras económicas reales", puntos expresados en la agenda de negociación.

En este sentido, hizo hincapié en que, por primera vez, una negociación con el Gobierno tendrá una agenda pública, aunque reconoció que el debate tendrá temas complejos por lo que "algunas soluciones no serán sencillas".

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES

Guaidó también dijo que los objetivos de su grupo en la mesa de diálogo son "muy claros": lograr una solución "a la catástrofe nacional", un cronograma "para elecciones libres y justas" que incluya la presidencial, así como "atender la emergencia humanitaria".

También "reinstitucionalizar el país a través de poderes independientes, respeto a la constitución y garantías para todos los venezolanos".

"Mi compromiso con ustedes en ejercicio de mis deberes y responsabilidades es que ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. Mi compromiso está en lograr por lo que tanto hemos luchado y sacrificado, en insistir en la unidad, en presionar para lograr nuestros objetivos y hacerlo con transparencia", agregó.

Las delegaciones del Gobierno y de la oposición firmaron este viernes en Ciudad de México un memorando de entendimiento para dar inicio a las negociaciones que tendrán como sede ese país norteamericano.

En el documento firmado, ambas delegaciones mostraron su disposición a "acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución con todas las garantías y entendiendo la necesidad de que sean levantadas las sanciones internacionales".

La agenda de diálogo incluye la negociación sobre "derechos políticos para todos", garantías electorales y un cronograma electoral para elecciones observables, el levantamiento de las sanciones, respeto al Estado Constitucional de Derecho, así como la convivencia política y social y la renuncia a la violencia.

También la reparación de las víctimas de la violencia, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano y garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado.