Gardner da un "golpe en la mesa" y otro récord

El piloto australiano de Moto2, Remy Gardner. EFE/Alejandro García/Archivo

Spielberg (Austria), 14 ago (EFE).- El australiano Remy Gardner (Kalex), líder del mundial de Moto2 y tercero el primer día, dio un "golpe en la mesa" y estableció un nuevo récord absoluto en la tercera tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Austria de la categoría en el circuito Red Bull de Spielberg.

Gardner paró su mejor crono en 1:28.153, con el que batió sobradamente el anterior registro de récord que había establecido su propio compañero de equipo Raúl Fernández al rodar en 1:28.466, para superar el tiempo que en 2020 le dio a Jorge Martín el récord de la categoría con 1:28.501.

No tardaron más que unos minutos los principales pilotos de la categoría en comenzar a bajar sus registros personales y transcurridos diez minutos eran escasamente seis los deportistas que todavía no habían conseguido ese objetivo, entre ellos el líder de la primera jornada, el japonés Ai Ogura (Kalex), y los españoles Arón Canet y Albert Arenas, compañeros en el equipo de Jorge Martínez "Aspar" sobre sendas Boscoscuro.

El australiano Remy Gardner (Kalex) fue el primero en encaramarse al frente de la tabla de tiempos, si bien poco tiempo después le superó el italiano Marco Bezzecchi (Kalex), vencedor el pasado fin de semana, por delante del alemán Marcel Schrotter (Kalex) y los españoles Raúl Fernández (Kalex) y Augusto Fernández (Kalex).

En el último tercio de la sesión la situación se animó mucho y entre los principales protagonistas estuvo el español Raúl Fernández, que se puso líder con un tiempo de 1:28.466 que ya era récord absoluto de la categoría al batir el registro que estableció el pasado año el también español Jorge Martín con 1:28.501, apenas 35 milésimas de segundo más rápido.

Pero no duró mucho ese récord pues por detrás su compañero de equipo, Remy Gardner, se puso primero con un 1:28.153 que esta vez sí era una diferencia notoria, más de tres décimas de segundo entre el primero y el segundo clasificado, con Augusto Fernández tercero en el último instante.

Con los pilotos del equipo KTM Ajo por delante Augusto tercero, tras su estela se situaron el japonés Ai Ogura, que desbancó al italiano Marco Bezzecchi y el británico Sam Lowes.

En la séptima posición se situó Arón Canet, con milésimas de segundo de ventaja sobre Marcel Schrotter (Kalex), el español Jorge Navarro (Boscoscuro) y los italianos Lorenzo Dalla Porta (Kalex) y Celestino Vietti (Kalex).

Marcos Ramírez (Kalex) fue el último de los españoles en entrar en la segunda clasificación directa y se quedaron fuera Albert Arenas (Boscoscuro), decimoquinto, Xavier Vierge (Kalex), a continuación, y Héctor Garzó (Kalex), vigésimo segundo.