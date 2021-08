Fútbol/Primera.- Previa del FC Barcelona - Real Sociedad

El Barça abre la era 'post Messi' contra la Real Sociedad



BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona recibe este domingo a la Real Sociedad en el primer partido con público en el Camp Nou tras la pandemia, en el arranque de una nueva LaLiga Santander y en un duelo donde todo, absolutamente todo, quedará tapado por el gran foco mediático; ser el primer partido de la era 'post Messi' en Can Barça.



No está Leo Messi en el club, y no saltará al césped del Camp Nou. El poco público que entre al estadio se dejará escuchar, a buen seguro, y expresará sus sentimientos acerca de la salida del club de toda su vida, hasta ahora, del argentino.



Se abre una nueva era, en la que el equipo deberá suplir los 32 goles y 15 asistencias de Messi --promedio en las últimas cinco campañas ligueras-- con jugadores que deberán dar un gran paso adelante, como Griezmann o Dembélé, y la llegada de Memphis Depay, la gran esperanza, o del ahora lesionado 'Kun' Agüero.



El 'león' Memphis, Agüero, el central canterano y de vuelta a casa Eric Garcia y el lateral diestro Emerson Royal son los fichajes de este nuevo Barça. Pero la mala situación económica del club, pese a la salida de Leo Messi, y la nula venta de jugadores que no tienen minutos de juego, conlleva el problema de no poder inscribir fácil esas caras nuevas.



Ante la Real Sociedad, está por ver quién será inscrito y quién no, si bien todo apunta a que Memphis, el nuevo faro ofensivo, podrá jugar. Serán baja, por contra, Ter Stegen, Dembélé, 'Kun' Agüero, Mingueza, Ansu Fati y el canterano Gavi, con Lenglet siendo duda.



La Real Sociedad confía en el bloque del año pasado, el que les llevó a finalizar en quinta posición en la última Liga Santander y a meterse en la Liga Europa del pasado curso. Sin grandes novedades, ni cambio en el banquillo, los 'txuri urdines' quieren repetir esa buena actuación, o mejorarla, y se presentan en el Camp Nou con ánimo de agitar el avispero blaugrana.



Ante la duda del estado físico del delantero centro sueco Alexander Isak, la punta de lanza del ataque donostiarra la podría ocupar Willian José. El brasileño, tras su cesión en la última parte de la pasada temporada al Wolverhampton de la Premier League (1 gol en 17 encuentros), podría jugar al ser inscrito pese a ser transferible.



Imanol tiene a su disposición a los medallistas olímpicos Mikel Oyarzabal, Mikel Merino y Martin Zubimendi. Sin apenas descanso, pero sí rodados, podrían jugar de inicio o ser un revulsivo en caso de necesidad, situación parecida a la de Pedri en el FC Barcelona.



Además de Isak, también es duda el centrocampista Igor Zubeldia, y son bajas el portero recién fichado Mathew Ryan, el lateral Nacho Monreal, el delantero Carlos Fernández y el defensa Diego Rico. Bajas no compensadas por fichajes, apenas el retorno tras cesión de Willian José o Kévin Rodrigues. Las únicas caras nuevas, Ryan y Rico, en el parte de bajas.



REGRESO PARCIAL DEL PÚBLICO AL CAMP NOU



Por primera vez desde la irrupción de la pandemia de coronavirus, hace ya año y medio, el Camp Nou volverá a abrir, parcialmente, sus puertas. Podría haber hasta 20.000 aficionados, si bien el club puso inicialmente a disposición de sus abonados 30.000 entradas y sólo hubo 15.280 peticiones, por lo que se pusieron a la venta 2.500 tickets más.



El destino quiere que sea, de nuevo, la Real Sociedad el rival. Y es que para encontrar el último partido de LaLiga del Barça con público en casa hay que remontarse al curso 2019/20, en un Barça-Real Sociedad que terminó con victoria y gol de Leo Messi. Algo ya irrepetible.



La curiosidad es que también será el primer duelo con público para muchos jugadores culés, como Pedri, Sergiño Dest o Miralem Pjanic, si juegan, así como para el mismo entrenador, Ronald Koeman, al jugar la totalidad de la pasada temporada a puerta vacía.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, Sergi Roberto, Pedri; Griezmann, Braithwaite y Memphis.



REAL SOCIEDAD: Remiro; Gorosabel, Aritz, Le Normand, Aihen; Guevara, Illarramendi, Silva; Portu, X y Januzaj.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas).



--ESTADIO: Camp Nou.



--HORA: 20.00/Movistar LaLiga.