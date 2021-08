Fútbol/Primera.- Previa del Celta - Atlético de Madrid

Balaídos, primera prueba de fuego para el campeón



El Atlético comienza la defensa del título ante el Celta en un partido con bajas importantes



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid inicia el campeonato liguero 2021-22 este domingo con su visita al Real Club Celta de Vigo (17.30 horas), un partido complicado para los vigentes campeones que tratarán de mostrar sus galones desde la primera jornada, enviando un mensaje a Real Madrid y FC Barcelona, empequeñecidos tras la marcha de Ramos y Messi.



El equipo de Diego Pablo Simeone ha dejado sensaciones contrarias en una irregular pretemporada en cuanto a resultados. Sólo un triunfo en cinco partidos -ante el Wolfsburgo- y muchas piezas por ajustar en alineaciones plagadas de canteranos en busca de su oportunidad. Sin embargo, ahora llega la hora de la verdad.



El técnico colchonero dio pocas pistas de su once inicial, incidió en su manido "partido a partido" y elogió el buen rendimiento de una de sus incorporaciones, Rodrigo de Paul, que presumiblemente será de la partida en el coso vigués. A su lado, Koke, y por delante el tridente Lemar, Llorente y Correa ante la ausencia todavía de Luis Suárez.



Tampoco estará Joao Félix, que decidió operarse tras la Eurocopa y aún necesita unas semanas más para regresar, pero sí con una defensa de tres centrales: Hermoso y los recién renovados Savic y Giménez, con Saúl y Carrasco como carrileros en busca de la profundidad y la espalda del rival en el campo contrario. El partido se prevé de nivel por la propuesta de los locales.



El Celta sabe que no podía tener estreno más complicado, pero también confía en su buen final de la temporada pasada, dando continuidad a Eduardo Coudet en el banquillo y apostando por un estilo atractivo que tanto gusta en la ciudad olívica. El entrenador argentino no tuvo problemas en desvelar su alineación al completo y tan solo sorprendió la titularidad de Araújo en lugar de Aidoo.



El resto, un once lleno de talento que recitó de carrerilla en la rueda de prensa previa al choque. No faltarán Brais Méndez ni Denis Suárez, ni la calidad de Iago Aspas y Santi Mina en los metros finales. Un test complicado para los colchoneros que -a buen seguro- también hubieran preferido arrancar la Liga con un rival de menos enjundia. Los gallegos, octavos la pasada temporada, quieren dar el salto definitivo a Europa.



Ese es el gran reto para una plantilla que apenas se ha reforzado y que espera dos fichajes al menos antes de que termine agosto. Su técnico se centra en el Atlético y olvida el mercado por unos momentos. "Espero que podamos hacer un gran partido y podamos llevar al campo lo que hemos preparado durante la semana", dijo Eduardo Coudet.



"Los partidos de pretemporada son para trabajar y corregir, para que los jugadores puedan tener un poco de ritmo, pero no saco conclusiones", añadió sobre los resultados del Atlético en este verano, a los que restó importancia elogiando el trabajo de su compatriota Simeone. De igual forma, el 'Cholo' destacó la labor de su homólogo en Vigo.



"Nos vamos a encontrar con un rival peligroso, seguramente uno de los que mejor fútbol hizo la temporada pasada desde la llegada de Coudet. Le ha transmitido al equipo agresividad, intensidad, buena recuperación, buen juego posicional...", sentenció Simeone, que espera cambiar su suerte en los arranques ligueros pues desde que entrena al Atlético ha logrado cuatro victorias en diez estrenos.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



CELTA: Dituro; Hugo Mallo, Araujo, Fontán, Galán; Tapia, Nolito, Brais Méndez, Denis Suárez; Santi Mina y Aspas.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Hermoso, Savic, Giménez; Saúl, Carrasco, De Paul, Koke; Lemar, Llorente y Correa.



--ÁRBITRO: Munuera Montero (C.Andaluz).



--ESTADIO: Abanca Balaídos.



--HORA: 17.30/Movistar LaLiga.