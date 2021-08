Fútbol/Premier.- (Crónica) El Manchester United mete miedo en su estreno con una 'manita' al Leeds

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Manchester United consiguió una imponente goleada en su estreno liguero en la Premier League (5-1) a costa del Leeds United en un partido que estuvo liderado por Bruno Fernandes, autor de un 'hat-trick', y Paul Pogba -entregó cuatro asistencias- mientras que Chelsea y Liverpool tampoco fallaron y derrotaron 3-0 a sus respectivos rivales.



En Old Trafford, los 'red devils' se pegaron un festín ante el Leeds para situarse como líderes provisionales del campeonato inglés. Este sábado le salió todo al equipo dirigido por Ole Gunnar Soljskaer, aunque no fue hasta la media hora cuando inauguraron el marcador por mediación de Bruno Fernandes, que dejó el 1-0 al descanso.



En la segunda parte, el vigente subcampeón de la Europa League y de la Premier pisó el acelerador hasta el fondo después de que Luke Ayling igualase la contienda a los 48 minutos. Acto seguido se desató el vendaval del United, que logró el 5-1 final en apenas 20 minutos. Mason Greenwood, un doblete de Fernandes, y otro tanto de Fred zanjaron el triunfo para los locales.



Además, el Chelsea -flamante supercampeón de Europa- tumbó al Crystal Palace en un partido sin historia antes de llegar al descanso. El español Marcos Alonso abrió el marcador con un gran lanzamiento y Pulisic puso la puntilla para el Palace. Ya en la segunda mitad Trevoh Chalobah logró el definitivo 3-0 para los 'blues' a pase del exmadridista Kovacic.



Por su parte, el Liverpool hizo lo propio lejos de Anfield ante el Norwich City. Los jugadores dirigidos por Jurgen Klopp arrasaron en su visita a Carrow Road (0-3) gracias a los goles de Diogo Jota, Roberto Firmino y Mohamed Salah que dejan a los 'reds' en los puestos de privilegio tras el arranque del campeonato.



Además, en el resto de partidos de este sábado, el Everton remontó al Southampton con goles del oro olímpico Richarlison, y sus compañeros Doucouré y Calvert-Lewin, mientras que el Leicester golpeó a los Wolves con un solitario tanto del mítico Jamie Vardy, decisivo a cuatro minutos para el descanso; y el Watford venció al Aston Villa (3-2) con una diana del ex del Getafe 'Cucho' Hernández.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA PRIMERA JORNADA.



-Sábado 14.



Manchester United - Leeds United 5-1.



Burnley - Brighton & Hove Albion 1-2.



Chelsea - Crystal Palace 3-0.



Everton - Southampton 3-1.



Leicester City - Wolwerhampton 1-0.



Watford - Aston Villa 3-2.



Norwich City- Liverpool 0-3.



-Domingo.



Newcastle - West Ham 15.00.



Tottenham - Manchester City 17.30.



-Viernes 13.



Brentford - Arsenal 2-0.