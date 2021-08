Fútbol.- Varane abandona el Real Madrid y firma con el Manchester United hasta 2025

14-08-2021 Raphaël Varane con la camiseta del Manchester United. El defensa francés Raphaël Varane jugará en el Manchester United hasta junio de 2025, ha confirmado este sábado el club inglés, un fichaje que pone fin a la exitosa trayectoria del central galo en el Real Madrid tras diez temporadas en el primer equipo. EUROPA DEPORTES REINO UNIDO MANCHESTER UNITED



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El defensa francés Raphaël Varane jugará en el Manchester United hasta junio de 2025, ha confirmado este sábado el club inglés, un fichaje que pone fin a la exitosa trayectoria del central galo en el Real Madrid tras diez temporadas en el primer equipo.



"El Manchester United es uno de los clubes más emblemáticos del fútbol mundial y la oportunidad de venir aquí y jugar en la Premier League es algo que no podía rechazar", confirmó Varane en declaraciones a los medios oficiales de la entidad inglesa. "Lo daré todo para formar parte de la ilustre historia de este club", añadió.



El de Lille, de 28 años, recaló en el conjunto blanco en 2011 procedente del Lens, y desde ese momento conquistó 19 títulos, incluidas cuatro Ligas de Campeones y tres Ligas, además de un Mundial con la selección francesa.



"Hay muchas más cosas que quiero lograr en mi carrera y sé que me uniré a un equipo lleno de grandes jugadores que tendrán la misma determinación para ganar partidos y trofeos. Tras hablar con el entrenador, pude ver cuánto se ha avanzado en las últimas temporadas y ahora me uno a un grupo listo para jugar al más alto nivel", continuó.



Por su parte, el técnico de los 'red devils', Ole Gunnar Solskjaer, se mostró "absolutamente encantado" de poder contar "con uno de los mejores defensas del mundo durante los últimos 10 años". "Raphaël es un ganador al que hemos seguido durante un largo período de tiempo", subrayó.



"Tenemos una gran fondo de defensas internacionales y él añadirá su inmenso conjunto de habilidades y liderazgo a ese grupo. Es un defensa único con una rara combinación de atributos de alto nivel que sé que se contagiará a nuestros jugadores más jóvenes. Ha ganado todo lo que hay que ganar, pero sé que todavía está decidido a triunfar", finalizó.