Fútbol.- Luis Suárez, convocado para el debut liguero en Balaídos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El delantero uruguayo Luis Suárez es la gran novedad del Atlético de Madrid en la lista de convocados para el debut liguero de los colchoneros -este domingo (17.30 horas)- ante el Celta de Vigo, después de un verano marcado por su participación en la Copa América.



El ariete de 34 años, con recurrentes problemas de rodilla, probablemente no formará parte del once inicial, pero sí será un recambio de lujo para el 'Cholo' Simeone si las cosas no marchan como desea en la segunda mitad. Su presencia siempre es un plus para el vigente campeón de Liga tal y como demostró en la consecución del título hace solo unos meses.



También aparecen en la lista para el estreno en Balaídos los canteranos Giuliano, Camello y Serrano, que completan la citación colchonera para un partido el que no estarán Joao Félix, Santiago Arias, Héctor Herrera, Marcos Paulo y Felipe Monteiro.



La lista de convocados al completo está formada por: Oblak, Grbic; Giménez, Lodi, Savic, Hermoso, Trippier, Vrsaljko, De Paul, Koke, Saúl, Lemar, Llorente, Kondogbia, Carrasco, Serrano, Suárez, Correa, Giuliano y Camello.