Fútbol.- Imanol Alguacil: "Siempre es buena ocasión, pero no por el jaleo que pueda haber en Barcelona"

El técnico de la Real valora la ausencia de Messi y explica la de Willian José como "decisión técnica"



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, apuntó en la previa al estreno liguero ante el Barça que, más allá del "jaleo" que pueda haber en el rival por la salida de Leo Messi, puede ser el día que el cuadro vasco gane en el Camp Nou, aunque dejó claro que sigue siendo un rival que peleará por la Liga y la Champions.



"Falta Messi pero habrá otros muy buenos, diferentes porque Messi solo hay uno pero igual de difícil. Siempre es buena ocasión para ganar, pero no por el jaleo que pueda haber en Barcelona. Vamos con la misma ilusión de salir a ganar. Si en 30 años no hemos sido capaces será por algo", dijo en rueda de prensa.



El técnico de los vascos fue preguntado en varias ocasiones por un Barça sin Messi. "LaLiga va a perder una barbaridad e igualmente el Barcelona", añadió. En cuanto a su convocatoria, Alguacil explicó la ausencia de Isak y Willian José. "Hoy ha entrenado pero tiene molestias, es poca cosa, intentó llegar al partido pero estaba molesto y preferimos evitar una lesión más grave", dijo.



"El tema de Willian es una decisión técnica, no llevo a los 23, entiendo que los que vamos somos los que mejor vamos a enfrentar el partido. Es una decisión mía para el partido de mañana, no penséis que hay algo por detrás. Los del filial vienen apretando fuerte, la competencia va a ser máxima", añadió.



"Estoy contento con la pretemporada de algunos jugadores y no tan contento con la de algunos otros. Nos queda mucho para ser el equipo que quiero. Hemos tenido bajas y lesiones, la gran noticia ha sido ver a los jugadores del filial. O saco el máximo rendimiento a todos los jugadores, y el máximo es sacarles los ojos, o este equipo no va a ser capaz de repetir lo que ha hecho estos dos años", dijo.



Alguacil insistió en que el Barça sigue siendo un gran equipo sin Messi. "Es otro Barcelona pero que hace pocos días ganó 3-0 a la Juventus, que va a competir por ganar la Liga, la Champìons, sin duda, tiene un plantillón, ha fichado muy bien, suben jugadores del filial de un nivel altísimo, y un gran entrenador", zanjó.