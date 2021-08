Fútbol.- Coudet: "Jugamos contra el campeón, un equipo con un entrenador de excelencia"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Club Celta de Vigo, Eduardo Coudet, recordó que debutarán en LaLiga este domingo (17.30 horas) ante el vigente campeón, "un equipo con un entrenador de excelencia" en relación a Diego Pablo Simeone y el Atlético de Madrid.



"Jugamos contra el campeón, va a ser un partido muy difícil, un partido durísimo ante un equipo con grandísimos jugadores y un entrenador de excelencia", manifestó Coudet, que también fue elogiado por Simeone en la rueda de prensa del técnico colchonero.



Coudet, que deberá seguir el partido desde la grada por su expulsión en la última jornada de la temporada pasada, dijo que llegan al debut como "casi todos los equipos". "Hay jugadores que no han llegado hace mucho tiempo y se están adaptando al grupo. Estamos muy justos, pero es algo que hemos hablado con el presidente", indicó el técnico, a quien han prometido -al menos- dos fichajes.



"Es un objetivo que nos marcamos de inicio. Está siendo un mercado muy duro y difícil para todos. Tenemos claro en la cabeza que, como mínimo, necesitamos un central y un delantero centro para completarnos", sentenció Coudet al respecto.



Además, el técnico del Celta no quiso entrar en si deben pelear por Europa o su objetivo está más abajo. "El objetivo principal es tratar de completarnos. Hoy tenemos menos jugadores que el año pasado. A partir de ahí, tendremos que trabajar y ver al partido siguiente. El objetivo es no sufrir y tratar de acabar lo más arriba posible. Queremos que el hincha se sienta orgulloso de su equipo", matizó.



Por último, en otras cuestiones, el preparador argentino aseguró que Denis Suárez es "muy importante" para el esquema celeste tras las declaraciones del presidente Carlos Mouriño, que este viernes abrió las puertas del club al centrocampista. "Será él el que decida qué quiere ser en el Celta", dijo el máximo responsable del club gallego.



Coudet no quiso más polémicas. "Al jugador lo veo muy bien. Vamos a ver a un gran Denis, que va a mejorar los partidos del año pasado (...) El tiempo pondrá todas las cosas en orden. Me quedo con palabras en las que el presidente también mencionó que valora el esfuerzo que hizo el jugador para estar aquí y que lo tiene catalogado como un estandarte", finalizó.