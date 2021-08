Fútbol.- Carlo Ancelotti: "Decir 'delantero' me parece poco para Benzema"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, celebró un buen estreno de su equipo en LaLiga Santander, quitando una primera parte en la que les faltó "intensidad", en la victoria (1-4) ante el Deportivo Alavés, donde destacó un Karim Benzema al que la etiqueta de delantero se le queda pequeña.



"Benzema significa la finalización del equipo, la capacidad de elegir muy bien las situaciones, destaca, se mueve, ayuda en la posesión, decir 'delantero' me parece poco para él, es un jugador muy completo, con una gran personalidad. Es un jugador mucho más completo que el que tuve hace cinco años", dijo este sábado.



El técnico blanco elogió al galo, autor de un doblete, en la rueda de prensa posterior al triunfo en Vitoria, donde el cuadro local plantó cara en el primer tiempo y todos los goles llegaron en el segundo. "El primer gol de Karim ha abierto el partido, más espacios, lo que queremos es jugar con intensidad con balón y sin balón", apuntó.



En el repaso al partido, Ancelotti fue preguntado por Hazard, Bale, Vinicius y Nacho. "Hazard ha hecho un partido completo como todos. La primera parte fue un poco lenta, un partido donde se pudo hacer mejor. La segunda, muy diferente, con más intensidad, más calidad. Hazard ha cumplido, estaba vivo, como Bale, era difícil buscar una buena posición, el Alavés ha cerrado bien en la primera parte. La salida era lenta, no hemos tenido el coraje de presionar arriba y se puede hacer. Está comprometido como todos, Bale va a mejorar, le veo bien y motivado", afirmó.



"Vinicis tiene calidad importante en uno contra uno, marcar le he dicho que necesita un toque o dos. Tienes que estar dentro del área para marcar, lo ha hecho muy bien. Es muy joven, va a progresar", apuntó sobre el brasileño, quien hizo el 1-4 en el descuento.



Para hablar de Nacho, el técnico del Madrid dejó una curiosa visión. "Hay dos tipos de defensas para mí, el optimista y el pesimista, él es pesimista, siempre piensa que puede pasar algo y por eso está concentrado 90 minutos", terminó.