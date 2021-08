Festival de Santiago renueva apuesta en línea para ensalzar el cine chileno

El certamen, una de las citas cinematográficas más relevantes de la región, se extenderá entre los días 15 y 22 de agosto con el objetivo de "destacar lo mejor del panorama del cine mundial", pero ensalzando el trabajo de los directores nacionales, explicó a Efe su coordinadora, Loreto Araya. EFE/Captura de video

Santiago de Chile, 14 ago (EFE).- El Santiago Festival Internacional de Cine (Sanfic), que arrancará este domingo su decimoséptima edición, busca hacer brillar el cine chileno en medio de una nutrida programación de más de 86 películas de todo el mundo que por segundo año consecutivo se exhibirán únicamente en línea.

El certamen, una de las citas cinematográficas más relevantes de la región, se extenderá entre los días 15 y 22 de agosto con el objetivo de "destacar lo mejor del panorama del cine mundial", pero ensalzando el trabajo de los directores nacionales, explicó a Efe su coordinadora, Loreto Araya.

"Con el tiempo hemos ido intentado abrir un espacio cada vez mayor dentro de la industria para las producciones chilenas, algo que no se daba años atrás", afirmó.

En total, 16 estrenos mundiales, 29 latinoamericanos y 39 nacionales se exhibirán en este festival gratuito, que organiza la Fundación CorpArtes y que este año celebra su segunda edición íntegramente de forma virtual debido a la pandemia de la covid-19.

Los cines ya admiten público en Chile desde mediados de julio, pero cuando la programación del Sanfic se cerró aún era muy incierto que para estas fechas las salas estuviesen abiertas, explicó Araya.

Para el año que viene, señaló que el festival está deseando volver a ofrecer la "inigualable experiencia de ver el cine en pantalla grande", y anunció que alguna sección se mantendrá en línea para llegar a un público más amplio.

LAS COMPETENCIAS

Dos cintas chilenas destacan entre las ocho producciones presentes en la Competencia Internacional: "Un lugar llamado dignidad" del ya consolidado Matías Rojas Valencia y el "Gaucho Americano", de Nicolás Molina.

Estos filmes competirán contra títulos internacionales como "Exile" (Alemania), de Visar Morina; "La ciudad de las fieras" (Colombia-Ecuador), de Henry Rincón, y "Cryptozoo" (Estados Unidos), de Dash Shaw.

También concursarán en este espacio el filme "Bosco" (Italia-Uruguay), de Alicia Cano Menoni; "Spring Blossom" (Francia), de Suzanne Lindon, y "As I Want" (Egipto-Francia-Noruega-Palestina-Alemania), de Samaher Alqadi.

También habrá otras dos competencias, una de Cine Chileno y otra de Cortometraje Talento Nacional, a través de las cuales el festival busca promover las más recientes producciones del país.

"El cine chileno es bien reconocido afuera, pero todavía se da la paradoja de que aquí representa un ínfimo porcentaje de los visionados, y queremos revertir eso", agregó Araya.

El aclamado actor germano-español Daniel Bruhl, célebre por sus papeles en "Inglourious Basterds" de Quentin Tarantino o "Good Bye, Lenin!", de Wolfgang Becker, será el invitado especial y presentará su primera cinta como director, "Nebenan".

Bruhl estará presente además en uno de los varios conversatorios virtuales que ofrecerá el certamen, en los que también participarán las destacadas directoras argentina Ana Katz y Sandra Gugliotta, y las mexicanas Natalia Almada y Medhin Tewolde.

EL FOCO EN LAS MUJERES

Una de las novedades de este año es que el certamen suprimió la distinción de género en el premio a mejor interpretación, sumándose a la tendencia marcada por importantes certámenes como San Sebastián y la Berlinale.

Además, por segundo año consecutivo, se celebrará la sección "Directoras en Foco", pensada para destacar y reconocer exclusivamente el trabajo de mujeres cineastas y realizadoras de la industria cinematográfica.

Cinco directoras internacionales estarán presentes en este apartado con producciones que han sido exhibidas en prestigiosos festivales como Cannes, Sundance, Málaga y Bafici, algunas de las cuales han sido galardonadas como "Mejor Dirección".

Participarán en este espacio la brasilera Marina Thomé, con el filme "Aquilo que eu Nunca Perdi"; Sandra Gugliotta, con su película "Retiros (in)voluntarios"; Natalia Almada, con la cinta "Users"; la francesa Charlêne Favier, con "Slalom"; y la argentina Amalia Ulima, con su producción "El planeta".

"Hay un enorme trabajo de muchas mujeres que está poco visibilizado y por fin ahora se está abriendo un espacio para apreciar cuál su mirada a la hora de contar historias", concluyó Araya.