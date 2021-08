Festejo durante confinamiento pone bajo presión al presidente de Argentina

actualiza con declaración de Fernández ///Buenos Aires, 13 Ago 2021 (AFP) - Una foto del presidente Alberto Fernández durante el festejo del cumpleaños de su esposa Fabiola Yáñez en julio de 2020, cuando Argentina cumplía una muy estricta cuarentena, puso bajo presión al mandatario en plena campaña electoral para las legislativas de noviembre.Ante la andanada de críticas de propios y adversarios que desató la publicación de la foto, el mandatario hizo un mea culpa públicamente: "Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió y no va a volver a ocurrir", lanzó este viernes al anunciar obras en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires. Fernández afirmó que en 2020 en medio de la pandemia que exigió restricciones, trasladó el centro operativo del gobierno a la residencia oficial de Olivos, en las afueras de Buenos Aires y que en ese marco vivió "ese tiempo en un gran vértigo" durante el cual mantuvo "reuniones con cientos de personas"."Nada tengo que ocultar de mi vida personal. En ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, (ella) convocó a una reunión con sus amigos, que no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido", sostuvo.También el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, admitió que se cometió un error con esa celebración."También vale aclarar que en ese momento Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente entraba y salía, había reuniones con ministros, sectores y expertos epidemiólogos. Y en una ocasión hubo un evento social que no debería haber ocurrido", dijo Cafiero.La foto divulgada más de un año después muestra al presidente y a la primera dama de pie, posando junto a una docena de invitados alrededor de una mesa, sin tapabocas ni distancia social.En aquel momento, en Argentina había un confinamiento que impedía las reuniones sociales e incluso las salidas recreativas al aire libre, debido a la pandemia del covid-19. Algunos dirigentes opositores han declarado que intentarán un juicio político contra el presidente, aunque no cuentan con mayoría parlamentaria para conseguirlo.Argentina debe celebrar en septiembre elecciones primarias para las legislativas de medio término del 14 de noviembre próximo.Este país de 45 millones de habitantes acumula hasta ahora más de 5 millones de contagios por covid-19 y supera las 108.000 muertes. A fines de diciembre comenzó una campaña de vacunación que hasta este viernes abarca a 26,5 millones de personas con una dosis, de las cuales 9,6 millones tiene la pauta completa.nn/ls/gm -------------------------------------------------------------