El Manchester United confirma el fichaje del exmadridista Varane

El defensa francés Raphael Varane. EFE/ Domenech Castelló/Archivo

Londres, 14 ago (EFE).- El Manchester United confirmó este sábado el fichaje del Raphael Varane, después de anunciar el pasado 27 de julio que había llegado a un acuerdo con el Real Madrid para incorporar al central francés para las próximas cuatro temporadas.

No obstante, el club inglés no ha podido inscribir hasta ahora al jugador en la Premier League porque estaba pendiente de cumplir con el periodo de cuarentena impuesto por la pandemia para entrar en el Reino Unido y a la espera de obtener su visado para residir en este país.

Este retraso ha impedido que Varane, de 28 años, haya podido debutar hoy con su nuevo equipo en el estreno liguero, que enfrenta a los diablos rojos contra el Leeds United de Marcelo Bielsa.

"Manchester United es uno de los clubes más icónicos del mundo del fútbol y no podía rechazar la oportunidad de venir aquí y jugar en la Premier League", declaró el futbolista en un comunicado difundido por la entidad.

Su entrenador, el noruego Ole Gunnar Solskjaer, se declaró "absolutamente encantado" de tener en su plantilla a "uno de los mejores defensores del mundo durante los últimos diez años".

"Raphael ha demostrado ser un ganador, a quien hemos seguido durante mucho tiempo, y sabemos que es un profesional totalmente comprometido", agregó el técnico del United.

Recordó que, después de "ganar todo" con el Real Madrid y la selección francesa, Varane aún "está decido a lograr más éxitos".

"Todavía hay muchas cosas que quiero conseguir en mi carrera y sé que me uno a un equipo lleno de grandes jugadores que comparten mi determinación para ganar partidos y trofeos", subrayó el futbolista galo.