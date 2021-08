EE.UU. autoriza la tercera dosis y otras 4 claves de la vacunación en América

Una enfermera prepara una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Redacción América, 13 ago (EFE).- EE.UU. quedó este viernes a un paso de unirse a países como Chile e Israel en la administración de una tercera dosis de la vacuna anticovid a la población de riesgo, un nuevo paso contra la pandemia en América, donde hay más de 2,6 millones de muertes.

Estas y otras 4 claves de la vacunación en América esta semana:

AVALAN LA TERCERA DOSIS EN ESTADOS UNIDOS

Un comité asesor de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en EE.UU. (CDC, en inglés) recomendó una tercera dosis de las vacunas contra la covid-19 a las personas inmunodeprimidas, es decir, aquellas con capacidad reducida para combatir infecciones y enfermedades.

La tercera dosis, que ya había sido autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés), sería de los laboratorios Pfizer y Moderna, pero no se discutió la posibilidad de una segunda inyección de la vacuna monodosis de Johnson & Johnson al no disponer de suficientes datos.

Se espera que la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dé en las próximas horas su aprobación final a la administración de la tercera dosis, lo que podría comenzar este mismo fin de semana.

PARAGUAY, CON ESCASEZ DE VACUNAS

El director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) de Paraguay, Héctor Castro, advirtió que el país todavía no cuenta con provisiones suficientes para vacunar a nuevos grupos de edad o personas rezagadas y aseguró que durante las próximas semanas se seguirá con la aplicación de las segundas dosis.

"Estamos teniendo una provisión semanal que no supera las 30.000 (vacunas)”, dijo.

Todas las vacunas que está recibiendo el país se están utilizando para completar el esquema de las personas que ya se han aplicado la primera dosis. Castro estimó que para la última semana de agosto se podrá reactivar la vacunación con primeras dosis.

Las autoridades sanitarias también confían en que Pfizer aumente el número de dosis que envía semanalmente, aunque el tema sigue en conversaciones con el laboratorio.

Tras la recepción de 20.000 dosis del componente dos de Sputnik V este jueves, Castro confirmó que se procederá a su aplicación a partir del 18 de agosto, aunque se informará con más precisión en los próximos días.

Paraguay —que acumula un total de 15.383 fallecidos y 456.291 contagios— suma un millón de personas que cuentan ya con las dos dosis.

MÁS VACUNAS DESDE ESPAÑA

España acelera las donaciones de vacunas a América Latina y el Caribe y prevé enviar unos 6 millones de dosis durante las próximas semanas, de las 7,5 millones comprometidas por el Gobierno para esa región.

Este lunes entregará 101.760 dosis de AstraZeneca a Ecuador, mientras que Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Jamaica y Surinam recibirán próximamente nuevas remesas de vacunas donadas a través del instrumento solidario internacional Covax, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Estos envíos se suman a las donaciones ya efectuadas en julio a Perú (101.760), Guatemala (201.600), Paraguay (253.440) y Nicaragua (97.920).

EL SALVADOR SUPERA LAS 5 MILLONES DE VACUNAS APLICADAS

En El Salvador, el 34 % de la población meta completó el protocolo de dos dosis de vacunas anticovid luego de superar los 5 millones de vacunas aplicadas contra el virus, según datos del Gobierno.

El país llegó a los 5.045.981 dosis aplicadas, de las que 3.170.859 corresponden a primera dosis y 1.875.122 a segunda. Se estima que con la vacunación de 5,5 millones de personas se puede alcanzar la "inmunidad de rebaño", según reportes de la prensa local.

Las autoridades de salud aplican, actualmente, más de 90.000 dosis diarias en 166 puntos y se aplica el fármaco a personas mayores de 12 años.

El Salvador ha recibido más de 10,2 millones de diversas fórmulas de vacunas contra la covid-19 mediante compras, donaciones y el sistema Covax.

COLOMBIA PROMUEVE VACUNAS A TRAVÉS DE DESCUENTOS

Al menos 90 centros comerciales de Colombia promueven la inmunización contra la covid-19 mediante descuentos, promociones y otros estímulos para las personas que presenten el carné de vacunación, con lo cual buscan impulsar también la reactivación económica del país.

Aunque el Plan Nacional de Vacunación ha logrado avances significativos, el Gobierno colombiano enfrenta el reto de superar el rechazo por parte de algunos sectores que dudan de la efectividad de las vacunas, un temor infundado por noticias falsas sobre los efectos secundarios o también por posiciones atizadas por credos religiosos.

Hasta la fecha han sido aplicadas en el país 31.149.291 vacunas de los laboratorios Pfizer, Sinovac, AstraZeneca y Moderna, así como de la monodosis de Janssen.

De ese total, 13,5 millones de personas ya tienen el esquema completo de vacunación, lo que equivale al 27 % de la población total del país, según datos del Ministerio de Salud.

La pandemia ha dejado hasta el momento 122.953 fallecidos y más de 4,8 millones de contagios en el país, cifras que se han mantenido a la baja en las últimas semanas, lo que en parte se atribuye a la vacunación.