Ecopetrol contratará crédito por 4.000 millones de dólares para comprar ISA

Bogotá, 14 ago (EFE).- El Ministerio de Hacienda de Colombia autorizó a Ecopetrol a contratar un crédito con la banca internacional por hasta 4.000 millones de dólares para la adquisición de la compañía Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), informó este sábado la petrolera estatal.

El contrato de crédito será suscrito entre Ecopetrol y los bancos Santander, Citibank, J.P. Morgan Chase Bank y The Bank of Nova Scotia, cada uno con una participación del 25 % de la operación, detalló Ecopetrol en un comunicado.

El "propósito exclusivo será financiar la adquisición de 569.472.561 acciones de Interconexión Eléctrica S.A. ESP (ISA)", añadió.

Ecopetrol anunció el miércoles pasado un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para adquirir la totalidad de las acciones que la Nación tiene en ISA, lo que le dará el control del 51,4 % de los títulos en circulación de esa empresa de transmisión eléctrica.

Según la petrolera, el precio acordado por acción es de 25.000 pesos (unos 6,50 dólares), con lo cual la operación total asciende a 14,23 billones de pesos (unos 3.703 millones de dólares).

Ecopetrol indicó hoy que con la autorización otorgada por la cartera de Hacienda "la compañía ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas para la celebración del contrato de crédito", que prevé el pago del 100 % del capital, 100 % al vencimiento, en un plazo de dos años a partir de la fecha de suscripción del contrato.

"Las condiciones obtenidas ratifican la confianza del sector financiero en la solidez financiera del Grupo Ecopetrol y sus perspectivas hacia adelante con esta adquisición", añadió.

La compra de la participación del Estado en ISA había sido planteada por Ecopetrol el pasado 27 de enero cuando, como parte de su transformación en empresa integral de energía, hizo una oferta no vinculante por esa compañía, que es líder regional en la transmisión de electricidad con operaciones en Colombia, Brasil, Chile y Perú, entre otros países.