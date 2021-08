Diez millones de personas, el 21% de la población en España, continúan viviendo bajo el toque de queda

24-07-2021 Coche de la Policía Nacional patrulla por la ciudad de Pamplona, durante la primera noche de entrada en vigor del toque de queda en Navarra, a 24 de julio de 2021, en Pamplona, Navarra (España). Esta madrugada entra en vigor el toque de queda para los fines de semana y los días de fiestas suspendidas que ha autorizado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). La nueva medida afecta a unas 600.000 personas de 141 municipios de la Comunidad foral en riesgo muy alto. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press



Podría afectar a más población flotante ya que muchos de los 382 municipios afectados duplican o triplican ahora sus residentes



MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Un total de 382 municipios repartidos en seis comunidades autónomas --Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Navarra y la Comunidad Valenciana-- aún mantienen, a fecha de este sábado, el toque de queda avalado por la Justicia. Esto supone que al menos diez millones de españoles, el 21% de la población, continúan viviendo con esta limitación a la movilidad nocturna.



Así, en este fin de semana, que coincide con el puente en algunas CCAA por la festividad del 15 de agosto, al menos diez millones de españoles continúan viviendo bajo el toque de queda.



Estos habitantes se han calculado bajo el último censo del Instituto Nacional de Estadística (INE), es decir son los empadronados en los 382 municipios con toque de queda. Sin embargo, cabe recordar que muchas de las localidades con la limitación a la movilidad nocturna son ciudades turísticas que, en algunos casos, pueden llegar a duplicar o triplicar su población en estas fechas, por lo que presumiblemente este toque de queda afecte a más de diez millones de ciudadanos.



En cualquier caso, estas son las medidas y el posicionamiento de los TSJ en las distintas CCAA:



ANDALUCÍA



El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado el toque de queda entre las 2.00 y las 7.00 horas en los municipios de Benalup Casas Viejas (Cádiz), Bonares (Huelva), Trigueros (Huelva), Bailén (Jaén), Mengíbar (Jaén), Tocina (Sevilla), Villaverde del Río (Sevilla) y El Cuervo (Sevilla).



Sin embargo, lo que denegó la Justicia en Andalucía fue la medida que limitaba el acceso al interior de los establecimientos de ocio a las personas que no portasen pasaporte Covid.



ARAGÓN



El Tribunal Supremo ha ratificado el toque de queda entre la 1.00 y las 6.00 horas en los municipios aragoneses de Huesca, Jaca, Monzón y Barbastro, que suman casi 100.000 habitantes.



ASTURIAS



Por su parte, la Justicia en Asturias dictó hace unos días un auto en el que rechaza el toque de queda solicitado por el Ejecutivo del Principado para los ocho municipios asturianos que se encuentran en situación de '4 plus'.



Ahora, el TSJA ha autorizado al Principado prorrogar la limitación de encuentros en espacios de uso público en los municipios en riesgo extremo por coronavirus (4+) a un máximo de diez personas no convivientes, excepto visitas guiadas y otros eventos.



BALEARES



En el caso de Baleares, aunque no existe un toque de queda al uso, el Tribunal Superior de Justicia ha autorizado la prohibición de reuniones sociales entre las 1.00 y las 6.00 horas en los municipios con una incidencia acumulada a 14 días superior a los 450 casos.



Además, Baleares es la única comunidad autónoma que mantiene el pasaporte covid, aunque para entrar a las residencias y, a partir de este sábado, para acceder a grandes eventos.



CANARIAS



El Gobierno de Canarias ha decidido extender hasta el 31 de agosto la limitación del número de personas en las reuniones según los niveles, tras recibir el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).



No encontró, sin embargo, el aval jurídico para establecer el toque de queda en las islas con nivel 4 ni para imponer la obligatoriedad de presentar el certificado covid para entrar en ciertos lugares.



CASTILLA Y LEÓN



Los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León desaconsejaron solicitar el toque de queda.



CASTILLA-LA MANCHA



Castilla-La Mancha mantiene las mismas restricciones y el Ejecutivo de Emiliano García-Page sostiene que, por el momento, no hace falta ampliarlas.



CANTABRIA



El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha autorizado la prórroga del toque de queda en 38 municipios de la comunidad autónoma, aquellos que tienen mayor incidencia de coronavirus, pero solo durante seis días, no los catorce interesados.



Por otro lado, el TSJ ratificó la suspensión del cierre del interior de los establecimientos hosteleros, así como rechazó la obligatoriedad de presentar el certificado Covid para acceder a lugares hosteleros.



CATALUÑA



El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha avalado el decreto del Gobierno de Cataluña que prorroga el toque de queda durante dos semanas más en 176 municipios catalanes. Además, las reuniones sociales seguirán limitadas a 10 y el aforo de actos religiosos al 70%.



EXTREMADURA



El pasado martes se levantó el aislamiento perimetral de las localidades de Calamonte, Castuera, Guareña, Talavera la Real, Puebla de la Calzada, Puebla de Sancho Pérez, Almoharín, Cabezuela del Valle y Ceclavín.



EUSKADI



El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló la obligación del uso de mascarilla en desplazamientos y paseos en playas y piscinas, si se guarda una distancia de metro y medio, recogida en el Decreto 35/2021, de 23 de julio, del Lehendakari, de medidas contra la propagación de la pandemia de Covid-19.



GALICIA



El Tribunal Superior de Justicia de Galicia decretó que la obligación de presentar este certificado covid carecía de vigencia al no haber sido autorizada judicialmente. En cualquier caso, el Gobierno gallego ya ha anunciado su intención de pedir de forma inmediata al TSJ de Galicia la autorización de nuevo para poder exigir el certificado covid para acceder al interior de los locales de hostelería en los municipios que están en niveles alto y máximo de restricciones.



LA RIOJA



La Rioja continuará, al menos una semana más, en el nivel 2 del Plan de Medidas según Indicadores, conocido como 'Semáforo'. Así las cosas, la región no contará ni con toques de queda ni confinamientos perimetrales.



MADRID



La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha descartado poner en marcha nuevas restricciones para frenar el coronavirus en Madrid y apuesta por continuar con las medidas implantadas hasta ahora: "No, todavía no. Por ahora vamos bien en Madrid".



MURCIA



El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU) ha ratificado la prohibición de reuniones de no convivientes de 2.00 a 6.00 horas y ha prorrogado el límite máximo de 10 personas para grupos para el resto del día.



NAVARRA



El Gobierno de Navarra -con el aval del Tribunal Superior de Justicia de Navarra-- ha renovado el toque de queda en fines de semana y días festivos en 88 localidades, mientras se mantienen vigentes el resto de medidas específicas, ya vigentes, de prevención frente al COVID-19.



COMUNIDAD VALENCIANA



El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha autorizado la limitación a un máximo de 10 personas de las reuniones sociales y familiares y el toque de queda entre la 01.00 y las 06.00 horas en 68 localidades de más de 5.000 habitantes que presentan un mayor riesgo epidemiológico por Covid-19.