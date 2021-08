Coronavirus.- Alemania registra su peor dato de contagios de coronavirus desde mayo

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias de Alemania han informado este sábado de 5.644 nuevos casos de COVID-19, una cifra que el país no registraba desde finales de mayo, dentro de una progresiva tendencia al alza que se ha traducido también en estos últimos días en un aumento de la incidencia.



Alemania tiene registrados hasta el momento 3.816.285 casos de coronavirus, según el Instituto Robert Koch (RKI), que elabora los balances oficiales. Al menos 91.864 enfermos han perdido la vida desde el inicio de la pandemia, once más que el viernes.



La incidencia de casos a siete días, la principal variable que ha tenido en cuenta hasta ahora el Ejecutivo de Angela Merkel para tomar medidas, ha aumentado hasta los 32,7 positivos por 100.000 habitantes. Desde principios de junio, no se registraban datos similares y el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, dio por sentado el viernes que se avecina una cuarta ola.



Las autoridades han puesto el foco en completar la campaña de vacunación, que por ahora ha permitido que el 57 por ciento de la población --47,4 millones de personas-- tenga ya la pauta completa.



MEDIDAS PARA LOS VIAJES



El Gobierno de Alemania ha declarado a Estados Unidos y Turquía zonas de alto riesgo por la COVID-19, lo que implica que quien llegue de estos dos países deberá guardar una cuarentena si no tiene la pauta de vacunación completa o demuestra que ha pasado la enfermedad.



Actualmente, casi 70 países están declarados total o parcialmente como zonas de alto riesgo, entre ellos España, según la agencia DPA. Portugal, por su parte, sale de esta lista negra, con las únicas excepciones de la región costera del Algarve y la capital, Lisboa, los principales destinos turísticos.