Comité Olímpico Ecuatoriano insta a diálogo nacional de cara a París

El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Augusto Morán. EFE/Archivo

Guayaquil, 13 ago (EFE).- El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), Augusto Morán, aseguró su disposición a un diálogo directo y franco con el Ministerio del Deporte e instó a la concertación nacional para solventar problemas y proyectar el horizonte de los atletas de Ecuador en París 2024.

En la primera rueda de prensa después de Tokio 2020, en los que Ecuador consiguió el mayor número de medallas hasta ahora, dos oros y una plata, Morán instó a un diálogo "abierto", aludiendo a que la Carta Olímpica demanda buenas relaciones con gobiernos.

E insistió en que el desarrollo deportivo no puede existir sin esa "armonía" entre el Movimiento olímpico local y el Estado ecuatoriano, porque es el Estado, en la mayoría de los países, el que ofrece los recursos, y su gobierno el que debe vigilar que los proyectos se cumplan.

El máximo representante olímpico en el país respondía a la serie de quejas que atletas como el ciclista Richard Carapaz o la pesista Neisi Dajomes, plantearon después de conseguir sus medallas de oro, aludiendo a una falta de atención presupuestaria y administrativa a sus necesidades como deportistas.

El ministro Sebastián Palacios, exdeportista, respaldó esas reclamaciones y prometió estudiar el caso con las instancias pertinentes, y pedir explicaciones al COE sobre la delegación que se desplazó a Tokio, donde se denunció algún que otro infiltrado.

Morán dejó entrever que todavía no se ha producido esa reunión con el ministro e invitó a "no lacerar la autonomía de los organismos deportivos, la parte técnica, las reglas, la conformación de las entidades deportivas".

"Eso es parte de la autonomía, por lo que no tiene que haber una injerencia del Estado", señaló.

A la vez, pidió que con urgencia se promulgue "una Ley del Deporte clara, precisa, que fundamente con elementos de juicio muy concretos, con capacidades de delimitar el plan de acción de la parte pública y de la parte privada", porque "la Ley actual esta caduca".

Si bien Ecuador ha celebrado los logros en estos juegos, a los que acudió con el récord de 48 deportistas en 15 disciplinas, también es cierto que han abierto una grieta en la situación del deporte nacional, sobre todo en cuanto a la disposición de recursos para los deportistas de la más alta competición.

Morán invitó al ministro a iniciar un gran diálogo nacional con deportistas, directivos, entrenadores, organismos deportivos, y el resto del entorno deportivo para lograr la creación de esa gran Ley, queabra la senda a los próximos juegos.

"No tenemos ningún problema con el ministro. Cada persona es dueño y será responsable de sus palabras. Yo encantado me siento a hablar del deporte, si es en bien del deporte ecuatoriano", reiteró el dirigente olímpico.

Según el COE, entre 2017 y 2021 el Estado les entregó 3.734.992 de dólares que fueron destinados a la participación de Ecuador en los distintos torneos del Ciclo Olímpico y, para Tokio, 542.241 dólares.