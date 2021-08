Colombia suma otros 4.007 nuevos contagios por covid-19 y 135 muertos

Con las nuevas cifras Colombia totalizó 4.864.629 contagios y la cifra de fallecidos subió a 123.356 Según las autoridades sanitarias, en el país hay 41.156 casos activos, que representan el 0,84 % del total de contagios informados desde el comienzo de la pandemia. EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 14 ago (EFE).- El Ministerio de Salud de Colombia informó este sábado de otros 4.007 nuevos contagios de coronavirus y de 135 fallecimientos a causa de la enfermedad, en momentos en que arrancó la vacunación para el grupo etario de 20 a 24 años.

Con las nuevas cifras Colombia totalizó 4.864.629 contagios y la cifra de fallecidos subió a 123.356

Según las autoridades sanitarias, en el país hay 41.156 casos activos, que representan el 0,84 % del total de contagios informados desde el comienzo de la pandemia.

Bogotá sigue siendo el principal foco de la pandemia. En la jornada tuvo 990 contagios. Le siguieron Antioquia (784), Valle del Cauca (394), Atlántico (241), Cauca (152) y Cundinamarca (151).

Las regiones que acumulan la mayor cantidad de casos siguen siendo Bogotá (1.431.941), Antioquia (726.551), Valle del Cauca (394.788), Atlántico (311.377), Cundinamarca (260.895) y Santander (222.229).

El Ministerio de Salud informó además que los fallecimientos, de los cuales 117 se presentaron en días anteriores, ocurrieron principalmente en Valle del Cauca (25), Bogotá (22), Antioquia (18); Córdoba, Huila y Atlántico (8).

En la jornada se procesaron 57.068 pruebas, de las cuales 31.110 fueron de tipo PCR y 25.958 de antígenos, para un total de 23,35 millones de pruebas practicadas.

El viernes fueron aplicadas en el país 203.209 vacunas contra el coronavirus, con las que el país completó 31.553.173 dosis administradas. De ese total, 17.887.075 personas han recibido una dosis y 13.676.098 tienen el esquema completo.

Así mismo, hoy comenzó la vacunación para las personas que están entre los 20 y los 24 años. Este grupo puede vacunarse sin necesidad de tener cita previa.

POBLACIÓN DE RIESGO SIN VACUNAR SUMA 3,1 MILLONES

De otro lado, el Ministerio de Salud instó a las entidades territoriales, a las empresas promotoras de salud y a los agentes del sistema a identificar, ubicar y motivar a las personas que aún no se han vacunado a que lo hagan.

El director de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud, Gerson Bermont, aseguró en un comunicado que el Plan Nacional de Vacunación avanza, pero que con la llegada al país de la variante delta "tenemos una altísima preocupación por aquellas personas que aún no se han vacunado, especialmente mayores de 50 años o que tienen algún tipo de comorbilidad".

Detalló que en el país hay alrededor de 3,1 millones de personas que hacen parte de estos grupos de riesgo y aún no se han vacunado.

Recalcó que hay una "clara disminución en la tendencia de los casos positivos", pero que el "riesgo está ahí, la variante delta puede llegar a nosotros, si no ubicamos a esta población, delta los puede ubicar y eso significaría más muertes que no queremos en Colombia".