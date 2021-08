Colombia registra otros 124 fallecimientos y 4.027 contagios por coronavirus

Un hombre recibe una dosis de la vacuna contra la covid-19 en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

Bogotá, 13 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Colombia informaron este viernes que el país registró otros 124 fallecimientos por coronavirus, la misma cifra que el pasado 29 de marzo, antes del comienzo del tercer pico, el más crítico de la pandemia.

Según el boletín diario del Ministerio de Salud, el país acumula 123.221 defunciones por la enfermedad, así como 4.860.622 infecciones, con las 4.027 contabilizadas en esta jornada.

A la fecha solo 41.987 casos permanecen activos, lo que representa el 0,86 % del total de contagios informados desde el comienzo de la emergencia sanitaria.

El Ministerio de Salud informó además que los fallecimientos, de los cuales 114 ocurrieron en días anteriores, ocurrieron principalmente en Antioquia (20), Valle del Cauca (18) y Bogotá (16).

Los contagios fueron contabilizados principalmente en Bogotá (842), Valle del Cauca (666), Antioquia (620) y Cundinamarca (224).

Las regiones que acumulan la mayor cantidad de casos siguen siendo Bogotá (1.430.951), Antioquia (725.767), Valle del Cauca (394.394), Atlántico (311.136), Cundinamarca (260.744) y Santander (222.083).

Hoy se procesaron 64.881 muestras, de las cuales 35.348 fueron de tipo PCR y 29.533 de antígenos, para un total de 23,39 millones de pruebas practicadas.

EL 78,6 % DE HOSPITALIZADOS NO ESTABAN VACUNADOS

De otro lado, el Ministerio de Salud informó que el 78,6 % de las personas hospitalizadas en junio no estaban vacunadas aun cuando lo podían hacer.

"En el análisis preliminar que hemos hecho del mes de junio, el cual es un análisis que se actualiza de manera periódica, encontramos que el 78,6 % de las personas hospitalizadas por covid-19 no estaban vacunadas", dijo el director de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud, Julián Fernández.

Fernández explicó que este porcentaje equivale a 27.604 pacientes que estuvieron en hospitalización general o en camas UCI y que buena parte de estas hospitalizaciones se hubiese podido evitar con la inmunización.

"Las vacunas protegen principalmente contra las formas graves, contra la hospitalización y muerte. Por supuesto, hay personas que pueden tener covid estando vacunadas, pero ese riesgo es muy bajo y muchísimo más bajo que, estando totalmente vacunados, tengan formas graves", expresó el funcionario.

AVANCE DEL PLAN DE VACUNACIÓN

El jueves fueron aplicadas en el país 226.794 vacunas contra el coronavirus, con las que el país completa 31.376.085 dosis administradas.

De ese total, 17.758.944 personas han recibido una dosis y 13.590.141 tienen el esquema completo.

Este fin de semana llegarán al país las primeras 150.000 dosis del convenio bilateral firmado con Moderna, farmacéutica de la que Colombia también recibirá en la semana del 23 de agosto un millón de vacunas.

Además, a partir de mañana se podrán vacunar las personas entre 20 y 24 años de edad en la que es la etapa 5 del Plan Nacional de Vacunación.