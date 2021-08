C.Marfil.- Costa de Marfil declara su primer brote de ébola desde 1994

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Costa de Marfil ha declarado este sábado un brote de ébola, el primero del que se tiene constancia en este país desde el año 1994, después de que haya dado positivo un paciente procedente de Guinea y que permanece ingresado en un hospital de la ciudad de Abiyán.



El paciente llegó a la capital comercial marfileña el jueves, después de un viaje por carretera, e ingresó con fiebre en el hospital. El Instituto Pasteur de Costa de Marfil ha detectado el virus del ébola en las muestras analizadas, lo que ha llevado al Ministerio de Sanidad a dar la voz de alarma.



Las autoridades no han encontrado indicios de que el caso esté vinculado al brote de ébola que se dio por concluido en Guinea el 19 de junio, tras cuatro meses. No obstante, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha apuntado que aún serán necesarias nuevos análisis para ver si hay algún tipo de relación.



La directora de la OMS para África, Matshidiso Moeti, ha reconocido en un comunicado su "inmensa preocupación" por el caso de Abiyán, una megaurbe donde viven cuatro millones de personas. Desde la epidemia declarada en África Occidental entre 2014 y 2016, el ébola nunca había llegado a una ciudad tan grande.



No obstante, la responsable de la organización confía en que Costa de Marfil pueda valerse de la experiencia de otras crisis para contener la alerta. Por lo pronto, ya se está organizando el traslado de 5.000 vacunas desde Guinea con el objetivo de inmunizar a las personas más expuestas.