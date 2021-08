Ángela Dobrowolski sentencia con un jaque mate a Josep María Mainat: "Es un hombre débil como todos los maltratadores"

14-08-2021 Ángela Dobrowolski, abatida, denuncia las carencias que sufre en su nueva casa y sentencia a Josep María Mainat.. MADRID, 14 (CHANCE) Un nuevo episodio se suma hoy al culebrón que protagonizan Ángela Dobrowolski y Josep María Mainat, del que somos testigos desde el año pasado. El productor de televisión corre con los gastos del piso en el que vive actualmente su exmujer y esta no está del todo conforme con las condiciones que le ofrece dicha vivienda por lo que no duda en denunciarlas y en arremeter de nuevo contra el padre de sus hijos. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



"Es un piso de oferta, muy barato. Fue el único piso que estaba disponible en época de temporada, en agosto, y si estaba libre es por algo. Faltan vasos, faltan toallas, utensilios básicos para ser un apartamento amueblado. Y luego hay un problema de insectos", denuncia Ángela, quien aspira a un hogar más acorde con sus circunstancias: "Es pequeño para contemplarlo como una base de vida para una madre con dos hijos".



Visiblemente abatida, la empresaria desmiente que vaya a mudarse a un piso de un millón de euros como se ha publicado: "Eso es una manipulación en la comunicación (...) será un contrato de alquiler de aproximadamente 2000 euros hasta los nueve años que corresponden a los años de matrimonio" y hace hincapié en la importancia que tuvo para su marido que ella no contase con nada en propiedad: "Se lo pedí como seguridad para poder despreocuparme de un aspecto tan básico de la vivienda siendo la madre de sus hijos y esto se podría ver como beneficioso para mi capacidad de dedicarme a los niños. Sin embargo este punto le fue básico y tremendamente importante que yo no tuviese algo en propiedad"



Ángela no cree que las motivaciones de Josep María Mainat sean porque sigue enamorado de ella y no duda en asestarle el jaque mate definitivo: "Creo que sus capacidades de amar son muy limitadas porque es un hombre débil y pequeño como todos los maltratadores".