Than Shwe, antiguo dictador de Birmania, ingresado por la covid-19

El máximo líder birmano, el general Than Shwe. EFE/FENG LI/Archivo

Bangkok, 13 ago (EFE).- Than Shwe, de 88 años y quien gobernó con puño de hierro Birmania entre 1992 y 2011, permanece ingresado en un hospital militar de Naipyidó como medida de precaución ante la expansión de la covid-19 en el país, informan medios locales.

El antiguo dictador, admitido junto a su mujer, se encuentra en buen estado de salud, según fuentes militares citadas por el diario The Irrawaddy.

La pareja está a la espera de conocer los resultados sobre la prueba para detectar la covid-19, aunque ya llevan unos "tres o cuatro días" en el recinto hospitalario de la capital, apuntó la fuente, que habla bajo condición de anonimato.

Birmania vive una descontrolada ola de la pandemia con un sistema sanitario colapsado y escasez en el suministro de oxígeno, que se suma a la profunda crisis política y social desde el golpe de Estado perpetrado por el Ejército el 1 de febrero.

Desde la asonada, las fuerzas de seguridad han atacado y amenazado a los trabajadores sanitarios que se levantaron en huelga y se niegan a trabajar para el mando castrense.

Al menos 966 personas han muerto a raíz de la brutal represión desatada por los soldados y policías, según datos de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos, que también contabiliza más de 7.160 personas detenidas de manera arbitraria.

Durante casi dos décadas en el poder, el régimen de Than Shwe reprimió implacablemente a la disidencia y encarceló a centenares de opositores, entre ellos a la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi, antes de ceder el poder a un gobierno de transición trufado de militares que inició el proceso hacia de democracia.

A pesar de la celebración de elecciones, el Ejército todavía mantenían antes de la sublevación de febrero un amplio control sobre los aspectos políticos y económicos de Birmania gracias a las provisiones establecidas en la Constitución de 2008, sancionada por los militares, que gobernaban el país desde 1962.

La actual junta militar justifica la toma de poder por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre, cuyo resultado ha sido anulado y en las que arrasó el partido liderado por Suu Kyi, quien permanece arrestada.