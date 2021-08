Ronda de financiamiento avalúa a argentina Ualá en US$2.450M

(Bloomberg) -- La startup argentina de servicios financieros Ualá fue avaluada en US$2.450 millones en una ronda de financiamiento liderada por el conglomerado japonés SoftBank Group Corp. y el gigante chino de internet Tencent Holdings Ltd.

Ambas compañías están aumentando su participación en la firma con sede en Buenos Aires a través de una ronda de financiamiento serie D de US$350 millones, junto con los primeros patrocinadores, incluido el multimillonario George Soros, Goldman Sachs Group Inc., Ribbit Capital y Monashees. Entre los nuevos inversionistas en la ronda se incluye al fondo de cobertura D1 Capital Partners, a 166 2da LLC y a la inversionista ángel Jacqueline Reses.

Ualá utilizará los fondos para duplicar su fuerza laboral a más de 2.000 empleados para fines del próximo año a medida que desarrolla nuevas unidades de negocios y acelera los planes de crecimiento en México, según el fundador y director ejecutivo, Pierpaolo Barbieri. La empresa ha emitido más de 3,3 millones de tarjetas Mastercard prepagas para compradores en Argentina y unas 200.000 tarjetas de débito en México.

“A menos de cuatro años del lanzamiento de la empresa, tenemos más del 10% del país en el ecosistema de Ualá”, dijo Barbieri en una entrevista telefónica, hablando del mercado argentino. “Vamos a alcanzar el punto de equilibrio operativo en Argentina el próximo año”.

Como muchas otras empresas de tecnología financiera en la región, la compañía ha experimentado un crecimiento más rápido durante la pandemia de coronavirus, debido a que los argentinos se vieron obligados a recurrir a opciones online debido a las estrictas cuarentenas. Alrededor del 22% de los argentinos entre 18 y 25 años tiene una tarjeta Ualá, según datos de la empresa.

“Nuestra inversión impulsará la siguiente etapa de su visión, fomentando un ecosistema regional que puede hacer que los servicios financieros sean más accesibles y transparentes en Latinoamérica”, dijo Marcelo Claure, director ejecutivo de SoftBank Group International.

Barbieri, quien dijo que la principal competencia de la compañía sigue siendo el efectivo, declinó comentar sobre los planes de expansión en América Latina después de iniciar operaciones en México en 2020. La startup está esperando la aprobación del banco central de Argentina para su adquisición del banco digital Wilobank, realizada previamente este año.

La compañía de pagos móviles dice que su impulso de crecimiento ya está totalmente financiado por esta última ronda y no planea salir a bolsa en varios años.

“Esta ronda da mucho combustible para nuestras grandes ambiciones”, dijo Barbieri. “Pensar en una OPI es prematuro”.

