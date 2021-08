Problema con techo de la SUV Ford Bronco provoca más retrasos

(Bloomberg) -- El nuevo y popular vehículo deportivo utilitario Bronco de Ford Motor Co. ha sufrido un inconveniente en su lanzamiento, en tanto que el fabricante de automóviles tendrá que reemplazar todos los techos removibles que ha producido hasta ahora. El fabricante de automóviles ha retrasado la producción de nuevos modelos para solucionar este problema.

En una carta a los clientes, Ford dijo que descubrió un problema con los techos removibles que crea una “apariencia insatisfactoria cuando se expone al agua y humedad extremas”. La compañía dijo que el reemplazo de estas partes no llegarán hasta septiembre por lo que, mientras tanto, tendrá miles de vehículos ya construidos en estacionamientos cerca de su fábrica de Michigan.

El problema se produce días después de que Ford les dijera a los compradores de su nuevo Mustang Mach-E eléctrico que sus entregas se retrasarían seis semanas debido a la escasez mundial de semiconductores. Ambos modelos son partes clave de una renovación de la línea de modelos que ha impulsado las acciones de Ford este año un 58%.

Los techos para los Broncos de 2 y 4 puertas, que fueron fabricados por el proveedor de Webasto AG, “no cumplieron con nuestros estándares de calidad”, dijo Said Deep, un portavoz de Ford, en un comunicado enviado por correo electrónico. “El problema no afecta la funcionalidad del techo, pero puede causar una apariencia insatisfactoria”.

Este es el segundo revés relacionado con el techo removible del Bronco, que está siendo construido por Webasto de Alemania. Anteriormente, Ford tuvo que retrasar el lanzamiento del Bronco de primavera a verano porque el proveedor no pudo poner en marcha la producción de techos debido a problemas relacionados con el transporte en medio de la pandemia.

Automotive News informó anteriormente sobre este último problema.

Nota Original:Ford Bronco SUV Roof Problem Sparks More Production Delays

More stories like this are available on bloomberg.com

©2021 Bloomberg L.P.