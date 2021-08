¿Por qué un artista de Hong Kong se autoexilió en Taiwán?

En la fila para abordar el vuelo que lo llevaría de Hong Kong a Taiwán en julio, el artista disidente Kacey Wong era consciente de la gran cantidad de funcionarios migratorios que llegaron a escrutar a cada pasajero.

Wong, de 51 años, era uno de los más conocidos provocadores de la ciudad, un artista especializado en satirizar y criticar al poder.

Pero al intensificarse la represión china contra la disidencia en Hong Kong, sintió que debía irse.

¿Lo dejarían salir?

Varios disidentes fueron detenidos en el aeropuerto y Wong se preguntó si también estaba en la lista de vigilancia, especialmente cuando aparecieron más funcionarios de migración al ser llamado su vuelo.

"A unos 20 pasos de la puerta, se colocaron como un equipo de fútbol americano y solo observaron a cada persona que abordaba, como para un tacle de último minuto, tal vez", recordó.

"Pude venir a Taiwán, eso es bueno, pero emocionalmente tuve mucho miedo", agregó. "Fueron momentos muy, muy intensos".

- "Nos veremos de nuevo" -

Wong anunció su traslado la semana pasada con un video en blanco y negro en Facebook en el que aparece caminando por el famoso puerto mientras canta una versión del tema "We'll meet again" (Nos veremos de nuevo) de Vera Lynn.

El video causó impacto en una ciudad donde decenas de miles de familias han salido recientemente al exterior.

"Me fui porque busco 100% de libertad de expresión artística, por eso me vine a Taiwán", contó a AFP en la ciudad taiwanesa de Taichung.

Durante su período de cuarentena editó el video de despedida.

"Creo que lo más importante es que al venir aquí, podré continuar defendiendo mis creencias y practicando mi arte. Dudo que pueda hacer eso en Hong Kong", agregó.

Hong Kong era considerado un bastión de libre expresión en la autoritaria China, un lugar donde artistas, escritores y pobladores podían expresarse sin temor a persecución.

Pero en el último año, China comenzó a moldear a Hong a su propia imagen autoritaria en respuesta a las grandes protestas prodemocracia de 2019.

Una nueva ley de seguridad nacional impuesta a la ciudad el año pasado criminalizó gran parte de la disidencia.

Además, los fiscales desempolvaron una ley de sedición de la era colonial para reprimir opiniones políticas y se lanzó una campaña oficial para purgar de la ciudad a quien se considerara no patriótico.

- "Tiempo de irse -

Wong sabía que él probablemente no calzaría con el perfil de artista chino "patriótico".

En una famosa pieza de arte en vivo de 2018, llamada "El Patriota", interpretó el himno nacional chino en acordeón dentro de una jaula roja de metal.

Tal actuación sería ilegal bajo las nuevas leyes aprobadas el último año en Hong Kong, que prohíben cualquier "insulto" contra la bandera y el himno de China.

Wong dijo que inicialmente estaba decidido a permanecer y probar los límites, pero el arresto de más de 50 figuras de la oposición meses atrás, bajo la ley de seguridad nacional, encendió una "gran alarma".

"Mi emoción me dice que nunca me iré de Hong Kong, pero al mismo tiempo miro la información del campo de batalla que se desarrolla casi a diario... La información me dice que es tiempo de irse", admitió.

"Ya no volveré más a Hong Kong. Por eso cuando me preguntan por qué estoy aquí, les digo que estoy en autoexilio", sostuvo.

- Clandestinos -

Entre los recuerdos que Wong incluyó en su equipaje está la edición final del periódico prodemocracia Apple Daily y el acordeón que usó en "El Patriota".

Apple Daily fue cerrado luego de que las autoridades arrestaran a sus directores y congelaran los bienes de la empresa, invocando la ley de seguridad nacional.

Wong teme que el arte políticamente crítico desaparecerá lentamente de la ciudad, y será sustituido por "objetos cada vez más decorativos".

"Muchos de esos representantes comunistas chinos quieren complacer a Pekín, entonces se van al extremo" de perseguir "cualquier cosa que vean como un desafío político", explicó.

"Por eso mucha gente dice que esto es como la Revolución Cultural. Está ocurriendo, no es tan severo como en los años '60 en China continental, pero va para allá", advirtió.

Su consejo a los artistas de Hong Kong es "ir a la clandestinidad" y "mantener encendida la llama", mostrando sus obras en casa a amigos y allegados.

Prometió continuar "defendiendo la libertad de Hong Kong" y urgió a otros que han salido al exterior hacer lo mismo.

"Yo no pienso que haya dejado Hong Kong. Pienso que Hong Kong fue forzado a dejarme a mí porque Hong Kong fue secuestrado", señaló.

"De ahora en adelante, Hong Kong vivirá en mi corazón porque el Hong Kong que conozco ya no existe más".

