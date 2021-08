Por fin llegó el día. Se estrena, en Netflix, la temporada 2 de Valeria

05-08-2021 Fotograma de la segunda temporada de Valeria EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CORTESÍA NETFLIX



Los incondicionales de una de las sagas literarias más leídas de nuestro país en los últimos tiempos, 'Valeria', de Elísabet Benavent, están de enhorabuena. Y es que después del espectacular éxito de la adaptación de la novela a la pequeña pantalla en forma de serie en Netflix y de una espera de más de un año, este viernes por fin se estrena la segunda temporada.



En las últimas semanas tanto la plataforma como la escritora - que en esta ocasión ejerce además de productora ejecutiva de la serie - han calentado motores mostrándonos no sólo el trailer de la temporada 2, sino también diferentes imágenes de lo que podremos ver en los nuevos y esperadísimos 8 capítulos de la trama protagonizada por Valeria y sus incondicionales amigas, y en la que ya hemos podido comprobar que no faltarán dosis de amor, pasión, dudas, aventuras y... como no, amistad.



Una temporada en la que, como confiesa la propia Elísabet Benavent, Valeria (interpretada por Diana Gómez), Lola (Silma López), Carmen (Paula Malia) y Nerea (Teresa Riott) demostrarán su unión a prueba de bombas y compartirán sus preocupaciones, sus vivencias, sus miedos y, como no, sus aventuras amorosas con un Madrid como testigo silencioso de los retos a los que se enfrentan las 4 jóvenes en un momento vital de sus vidas.



Tal y como ha adelantado Netflix en la sinopsis de la segunda temporada, "Valeria debe enfrentarse a una decisión que podría marcar su futuro como escritora: esconderse tras un pseudónimo y vivir finalmente de su profesión o renunciar a la publicación de su novela y seguir exprimiendo el inagotable mundo de los contratos basura. Su vida sentimental no es mucho más estable... Afortunadamente, aunque los cimientos de su vida se tambalean, Valeria sigue contando con el apoyo de tres pilares fundamentales: sus amigas Lola, Carmen y Nerea, que también atraviesan un momento vital convulso".



Y es que, con su matrimonio con Adrián (interpretado por Ibrahim Al Shami J.) en la cuerda floja, Valeria tiene que enfrentarse de una vez por todas a sus sentimientos por Víctor (el guapísimo Maxi Iglesias) y decidir si sigue a su corazón y apuesta por su felicidad de una vez por todas después de muchas dudas... ¿Qué hará? Hoy por fin podemos descubrirlo, pero para abrir boca, a continuación os dejamos el trailer de la Temporada 2, un autético regalo para los fans de Valeria.