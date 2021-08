Planta Tesla en Alemania no agotará oferta local de agua: Musk

(Bloomberg) -- El director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, se rió de la pregunta de un periodista sobre si la planta del fabricante de automóviles en construcción en Alemania agotará el suministro de agua local.

“Esta región tiene mucha agua, mire a su alrededor”, dijo Musk el viernes, estallando en carcajadas durante su visita al sitio cerca de Berlín. “No, no, esto está completamente mal. Hay agua por todas partes. ¿Te parece esto un desierto? Es ridículo. Llueve mucho”.

Entre los problemas que los ambientalistas han planteado al oponerse a la planta de automóviles y baterías, que se ha retrasado meses en el cronograma, está el tema de los suministros de agua. A principios del año pasado, Tesla comenzó a talar árboles para despejar un espacio equivalente a 100 campos de fútbol, además, está construyendo la instalación sobre el nivel freático en la pequeña ciudad de Gruenheide.

Tesla publicó un informe de impacto anual a principios de esta semana, en el que señaló la preocupación de que el agua se está volviendo cada vez más escasa debido al cambio climático. La compañía afirmó que extrae menos recursos por vehículo producido que la mayoría de los otros fabricantes de automóviles.

“El diseño de fabricación eficiente que estamos implementando en nuestras nuevas planta en Texas y Berlín-Brandenburgo dará como resultado nuevas reducciones en nuestro uso de agua por vehículo”, dijo la compañía. “Nuestro objetivo es tener un bajo uso de agua por vehículo en la industria, incluso cuando se tiene en cuenta la fabricación de celdas”.

