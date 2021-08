Perú eleva tasa clave por primera vez en 5 años a 0,5%

(Bloomberg) -- Perú elevó su tasa de interés clave por primera vez en cinco años después de que la inflación se acelerara más de lo esperado, mientras que la moneda se debilitó en medio de la agitación política.

El banco central elevó su tasa de referencia un cuarto de punto porcentual, a 0,5%, coincidiendo con las estimaciones de dos de los siete economistas encuestados por Bloomberg. Uno de ellos había pronosticado un aumento mayor de medio punto porcentual, mientras que los otros pronosticaron que no habría ningún cambio.

La inflación se ha acelerado recientemente en los mercados emergentes desde India hasta Rusia, en la medida en que las empresas traspasan los precios más altos de las materias primas a los consumidores y la demanda se recupera antes de que las cadenas de suministro se recuperen por completo de la pandemia. Los encargados de política monetaria de Perú lidian con esas mismas tendencias globales, así como con la volatilidad del mercado local, por lo que se unieron a una lista creciente de bancos centrales que adoptan una política monetaria más restrictiva.

Incluso después del aumento, la tasa de interés permanece en un nivel “expansivo”, que la economía seguirá necesitando mientras persistan los efectos negativos de la pandemia sobre la inflación, dijo el banco en su comunicado, publicado después del cierre de mercados.

“Estamos especialmente atentos a la nueva información referida a las expectativas de inflación y a la evolución de la economía para considerar, de ser necesario, modificaciones en la posición de la política monetaria”, indicó el banco.

Desde que el presidente Pedro Castillo juró el 28 de julio, la moneda del país ha tenido el mayor retroceso entre las más de 140 monedas rastreadas por Bloomberg, mientras que los bonos y las acciones también cayeron.

En su primera semana en el cargo, Castillo sacudió a los inversionistas al nombrar a un primer ministro que está bajo investigación por ser un presunto apologista de los terroristas, entre otras elecciones polémicas del gabinete.

En otras partes de América Latina, Brasil ha elevado su tasa de referencia en 3,25 puntos porcentuales este año, Chile subió su tasa el mes pasado, al igual que Uruguay el miércoles y México más temprano este jueves. El banco central de Colombia indicó que podría pronto sumarse a la tendencia regional.

Presión inflacionaria

El mes pasado, la inflación anual saltó a 3,8%, por encima del límite superior del rango meta de 1% a 3%. Es probable que la moneda más débil aumente la presión inflacionaria.

En los últimos días, los informes de que el antiguo presidente del banco central, Julio Velarde, se quedaría, calmaron brevemente los mercados.

La contracción de 11% sufrida por la economía peruana el año pasado fue la más profunda entre las principales economías de América Latina y no se recuperará a su nivel prepandémico hasta 2022, según un pronóstico del Fondo Monetario Internacional.

