Netflix estrena por sorpresa un avance de la despedida de "Grace and Frankie"

Netflix presentó cuatro episodios de la séptima temporada, con la que se despedirá "Grace and Frankie". EFE/EPA/SEDAT SUNA/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Netflix estrenó este viernes por sorpresa un pequeño avance de la última temporada de "Grace and Frankie", la comedia que protagonizan Jane Fonda y Lily Tomlin.

El gigante digital presentó cuatro episodios de la séptima temporada, con la que se despedirá "Grace and Frankie".

No obstante, los doce capítulos restantes de esta última tanda de episodios no se podrán ver hasta 2022.

"Seamos honestos... Tras este año y medio, todos nosotros querríamos tener un dúo como Grace y Frankie en nuestras vidas ahora mismo. Así que, como detalle, Jane y Lily te regalan los primeros cuatro episodios de la séptima y última temporada de 'Grace and Frankie'", explicó Netflix en un comunicado.

Además, Fonda y Tomlin compartieron un divertido video para anunciar el lanzamiento de estos cuatro episodios.

"Los hemos echado de menos. Pero aún más importante es que ustedes nos han echado de menos", dijeron las actrices.

Tomlin también bromeó con que querían darle "algo especial" a su público y pensaron entre dar a sus fans tarjetas de regalo para tacos gratis o estrenar antes estos capítulos.

Finalmente, las protagonistas de la serie optaron por la segunda opción.

Estrenada en 2015, "Grace and Frankie" ha resultado ser uno de los proyectos más duraderos de Netflix, una plataforma que suele apostar por series con pocas temporadas y con un recorrido limitado.

Esta comedia gira en torno a dos mujeres que de repente descubren que sus esposos mantienen una relación sentimental entre sí.

Sam Waterston, Martin Sheen, June Diane Raphael, Brooklyn Decker, Baron Vaughn, Ethan Embry y Peter Gallagher acompañan en esta serie a Jane Fonda y Lily Tomlin, cuyas interpretaciones en "Grace and Frankie" han sido muy elogiadas por la crítica.