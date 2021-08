México y EE.UU. acuerdan proceso para levantar embargo del camarón mexicano

Vista general de una venta de mariscos en un mercado de Ensenada (México), Baja California. EFE/Alejandro Zepeda/Archivo

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- El Gobierno de México informó este jueves que autoridades diplomáticas, de Agricultura y Pesca se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar el levantamiento del embargo de la pesca del camarón ribereño mexicano.

Desde el 1 de junio de 2021 las embarcaciones menores ribereñas no pueden exportar camarón mexicano a Estados Unidos.

En un comunicado, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) indicó que tras el encuentro se acordó, por ambas partes, llevar a cabo un proceso expedito para retirar el embargo.

"Durante la conversación se logró trazar la ruta para recertificar a toda la producción del camarón mexicano", señaló la nota distribuida por la Sader.

Como un primer paso, las partes indicaron que "de inmediato comenzarán los trabajos para preparar la revisión, coordinar las visitas de las autoridades de Estados Unidos a México y así revisar ágilmente la situación de las embarcaciones comerciales".

Además, se comprometieron a mantener una comunicación fluida y permanente, así como una dinámica coordinada para definir conjuntamente "un esquema en el mediano y largo plazo que atienda no solo la conservación de la tortuga marina, sino la pesca sustentable nacional".

En el informe, la delegación mexicana reiteró el compromiso del Gobierno de México con la protección de la tortuga marina al presentar el "Plan de Acciones Emergentes implementadas por el Gobierno para la conservación de tortugas marinas".

Mientras que la estadounidense reconoció los esfuerzos del Gobierno mexicano y se mostró convencida de que, una vez cumplidos los estándares establecidos, "se obtendrán los resultados esperados en el corto plazo".

Hace una semana, el Gobierno mexicano informó que buscaba una alternativa para permitir nuevamente la exportación del camarón ribereño a Estados Unidos y así evitar afectaciones económicas y sociales a este sector.

Además, señaló que las visitas de verificación fueron solo a embarcaciones mayores de arrastre, donde se encontraron 118 deficiencias técnicas en 130 Dispositivos Excluidores de Tortugas marinas (DET) y no a embarcaciones menores ribereñas.

Según estimaciones, la captura de camarón ribereño representa un impacto económico y social para más de 63.000 pescadores mexicanos y sus familias, así como para más de 254.000 personas que dependen de esta actividad.