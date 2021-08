Los CDC están a un paso de aprobar la tercera dosis

(Bloomberg) -- Asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) votaron a favor de la recomendación de aplicar una tercera dosis de las vacunas contra el covid a las personas con sistemas inmunitarios debilitados. Es un paso clave para la protección de la población vulnerable.

Los 11 miembros del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC votaron unánimemente el viernes a favor de la recomendación de la tercera dosis para algunas personas con sistemas inmunitarios debilitados. Rochelle Walensky, directora de los CDC, debe dar una aprobación final a la recomendación.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) amplió las autorizaciones de uso de emergencia para vacunas de Moderna Inc. y la asociación entre Pfizer Inc. y BioNTech SE para incluir la dosis extra. Los receptores de trasplantes de órganos y los pacientes que se considere que tienen un nivel equivalente de inmunodepresión serán elegibles para la dosis adicional.

La decisión de la FDA fue apoyada por un estudio publicado el miércoles en New England Journal of Medicine que revela que una tercera dosis de la vacuna de Moderna elevaba significativamente los niveles de anticuerpos contra el covid en el 55% de los pacientes trasplantados. Entre los que recibieron un placebo en lugar de la vacuna adicional, solo el 18% generó los niveles de anticuerpos deseados, evidencia el estudio.

Preocupaciones

Los pacientes pueden recibir vacunas de Moderna y Pfizer/BioNTech de manera intercambiable, si las dosis de la vacuna aplicada originalmente no están disponibles, dijo el panel. La autorización de la FDA no se aplica a las vacunas de Johnson y Johnson, que dijo en un comunicado que continuaría evaluando evidencia sobre la necesidad de una dosis de refuerzo en individuos inmunodeprimidos.

No obstante, preocupaciones de salud pueden llegar con las vacunas adicionales y, a veces, las vacunas repetidas pueden provocar eventos adversos, dijo en una entrevista Helen Boucher, especialista en enfermedades infecciosas del Tufts Medical Center.

El Comité Asesor también discutió el umbral de edad más bajo para el cual deberían recomendar refuerzos. La aprobación de la FDA permite una tercera dosis de la vacuna Pfizer para niños mayores de 12 años.

Sarah Long, profesora de pediatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Drexel, expresó su preocupación por los riesgos potenciales de miocarditis u otras respuestas inflamatorias en los niños, en particular aquellos que tuvieron una respuesta inmune sólida después de las dos primeras dosis. Otros que participaron en la reunión expresaron su apoyo a la recomendación de terceras dosis para los niños, pero enfatizaron la importancia de un monitoreo de la salud.

Estados Unidos se encuentra entre los más de 100 países que enfrentan aumentos repentinos de los casos de covid-19 impulsados por la variante delta, especialmente entre los no vacunados. Autoridades de la salud están trabajando para proteger a quienes tienen más probabilidades de sufrir daños o morir a causa de una infección, incluso después de una serie estándar de vacunas.

Desigualdad de vacunas

El regulador de medicamentos de Europa anunció el viernes que estaba revisando los datos emergentes sobre las terceras vacunas contra el covid para hacer recomendaciones que puedan respaldar las campañas de vacunación de los Estados miembro de la Unión Europea.

La decisión de la FDA podría exacerbar aún más la desigualdad de vacunas que existe en todo el mundo, ya que docenas de países tienen un acceso tan limitado a las vacunas que han inmunizado a menos del 10% de su población. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pidió una moratoria en las dosis de refuerzo para que los países más pobres puedan ponerse al día en las tasas de vacunación.

Israel, Alemania y Francia están ofreciendo vacunas adicionales a grupos vulnerables, mientras que naciones como Rusia y Emiratos Árabes Unidos las están aplicando de manera aún más amplia. El regulador de medicamentos de la Unión Europea también dijo el viernes que está coordinando con los fabricantes de vacunas y revisando los datos sobre las terceras dosis.

