Lavrov culpa al Gobierno del estancamiento de las negociaciones con los talibanes

Moscú, 13 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, responsabilizó hoy al Gobierno afgano del estancamiento de las negociaciones con los talibanes, detonante del actual conflicto en el país centroasiático.

"Lamentablemente, hace ya un año y medio, dos años, que la delegación gubernamental no está muy interesada en que esas negociaciones se reanuden", dijo Lavrov a la prensa local.

En dicha situación, añadió, "los talibanes optaron por intentar arreglar la situación por la vía militar".

"Están tomando cada vez más ciudades. Todo esto es malo", subrayó.

Lavrov aseguró que Moscú no está satisfecho con la situación y abogó por la reanudación del diálogo entre ambos bandos "con la participación de todas las fuerzas políticas, étnicas y religiosas del país", recordando que dicho proceso ha sido aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Al mismo tiempo, admitió que en el país, a la vista de las consultas mantenidas por representantes rusos con ambos bandos y también con las minorías "no es fácil forjar un consenso en la sociedad afgana".

En cuanto al llamamiento de Kabul a convocar una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, advirtió que sólo será "útil" si conduce a un diálogo, en el que Lavrov quiere ver también a Pakistán, Irán e India.

"Nuestra principal preocupación es que lo ocurrido en Afganistán no se propague a Asia Central y al territorio de nuestros socios de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva", afirmó.

Y recordó que ni Rusia ni los países de la región, desde Kazajistán a Tayikistán, que comparten más de 1.300 kilómetros de frontera con Afganistán, no quieren acoger a parte de las tropas de EEUU que se están replegando del país vecino.

"Nadie lo necesita. Se intenta crear una nueva presencia con el claro objetivo de utilizar la fuerza en territorio de Afganistán a través de la frontera, lo que convertirá a nuestros socios en rehenes de la política estadounidense", insistió.

Ante el avance talibán, Rusia ha decidido reforzar con armamento moderno su base militar en Tayikistán, además de celebrar maniobras con este país y con China.

Políticos rusos pronosticaron que la capital afgana, Kabul, caerá tarde o temprano en manos de los talibanes, que tomaron hoy otras dos capitales de provincia.