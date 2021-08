Las 5 fotos imperdibles que publicó margaritarosadefrancisco en Instagram

margaritarosadefrancisco (@margaritarosadefrancisco) publicó en las redes en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 123.914 de interacciones entre sus followers.

Los posts más populares fueron:





Sí. Hoy. 56.





Yo a veces siento la responsabilidad de pedirle perdón a Colombia por mi indiferencia de tantos años. Que unos pocos vivamos dignamente no se puede agradecer si ese derecho fundamental no lo pueden tener todos. Miren en Palabras Mayores, canal de Youtube en donde colaboro actualmente, contenidos que les van a ayudar a entender las causas estructurales de tanta violencia. El enlace está en mi perfil.





Renovemos el Congreso. Ahí solo hay unos pocos que realmente quieren trabajar en favor del pueblo colombiano.





Esta mujer, Maritzé Trigos Torres, es de las personas más extraordinarias que alguien puede encontrarse en el camino. La conocí por Pablo Bohórquez en su canal de YouTube. El enlace de mi conversación con ella se los dejo en el perfil. Conózcanla, por favor. ¡Palabras Mayores!





Cada acto humano tiene consecuencias políticas. Cada publicación aquí, sea cual sea y del tema que sea, confirma o dice algo del sistema de poderes en el cual estamos inmersos. Considero que en este momento no podía quedarme sin decir nada sobre lo que pasa en Colombia en cuestión de asuntos ambientales y humanos, o por lo menos, sin tratar de ayudar en algo. Nadie me está pagando por mi nuevo trabajo y eso es lo que más feliz me hace. Mujeres como Isabel, líder social y ahora candidata al Senado, es lo que se merece un país en donde están robándose todo, hasta los ríos. Conozcan esta valiente mujer y decidan por ustedes mismos si ella merece estar en el Congreso. El documental sobre ella está en mi perfil. Suscríbanse a Palabras Mayores para que exploren sus impactantes contenidos. Seguiré colaborando ahí. Abrazos a todos.

Margarita Rosa de Francisco Baquero (Cali, 8 de agosto de 1965)​ es una actriz, cantante, escritora, compositora y presentadora colombiana, conocida por su papel protagónico en las telenovelas Café con aroma de mujer, Gallito Ramírez, La madre, Los pecados de Inés de Hinojosa y La Caponera. También ha sido la presentadora del reality Desafío.

Es hija del músico, cantante y actor vallecaucano Gerardo de Francisco y de la diseñadora de modas Mercedes Baquero. También es hermana del presentador Martín de Francisco. En 1981 hizo su debut en el cine en la película Tacones. Posteriormente se mudó a Nueva York para estudiar inglés​ y en 1984 fue elegida como modelo del año.

En 1986 hizo su debut en la televisión interpretando a la "Niña Mencha" en la telenovela Gallito Ramírez, dirigida por Julio César Luna. Allí conoció a Carlos Vives,​ con quien contrajo matrimonio el 20 de agosto de 1988.

Margarita Rosa ha tenido una gran participación como columnista en la Revista Cromos, donde, por ejemplo, cuenta sobre el día de su matrimonio con su compañero de telenovela, Carlos Vives; también escribió en el periódico El Espectador y con más trayectoria en el periódico El Tiempo, de Colombia.