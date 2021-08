La ventaja de jugar al fútbol en casa se reduce casi a la mitad sin público

Jugar partidos de fútbol profesional en estadios vacíos tiene un efecto "enormemente negativo" en el éxito de los equipos locales. EFE/ Gustavo Becerra/Archivo

Redacción Ciencia, 13 ago (EFE).- Jugar partidos de fútbol profesional en estadios vacíos tiene un efecto "enormemente negativo" en el éxito de los equipos locales, ya que la ventaja de jugar en casa se reduce casi a la mitad, según un estudio que ha analizado datos de 4.844 partidos de competiciones de 11 países.

Los resultados, publicados en la revista Psychology of Sport and Exercise, revelan que, en el sentido más básico, la asistencia de los seguidores de un equipo es importante, concluyen los autores, que han examinado, entre otros, datos de la Premier League y la Championship inglesas, la Bundesliga alemana (1 y 2), las ligas españolas (primera y segunda división) o la superliga turca.

Los responsables del trabajo son investigadores de las universidades inglesas de Leed y de Northumbria, que aprovecharon "la oportunidad única" ofrecida por la pandemia para comprobar si la ventaja de jugar en casa se aplica cuando los aficionados no están en las gradas.

Esta ventaja describe el beneficio que un equipo deportivo que juega en su propia sede tiene sobre el visitante, lo que podría atribuirse al efecto que los aficionados tienen sobre los jugadores o el árbitro; a jugar en un entorno familiar y a los efectos del viaje sobre el equipo de fuera, explica un comunicado de Leeds.

Según las observaciones, los equipos locales acumulaban significativamente menos puntos y marcaban menos goles cuando no había público.

Así, por término medio, con aficionados presentes, los equipos ganaban 0,39 puntos más por partido en casa que fuera, pero con la ausencia de aficionados la ventaja se reducía casi a la mitad: los equipos ganaban solo 0,22 puntos más en casa que fuera.

Con la presencia de aficionados, los equipos locales marcaron 0,29 goles más por partido que los visitantes, mientras que con la ausencia de seguidores, los equipos locales marcaron solo 0,15 goles más que los visitantes.

Además, la falta de público afectó a la forma en que los árbitros juzgaron las faltas contra los locales y visitantes.

Los colegiados pitaron más faltas contra equipos locales en los estadios vacíos, pero pitaron un número similar contra los conjuntos visitantes.

Además, mostraron muchas menos tarjetas amarillas a los equipos visitantes en recintos sin público -a los locales las cartulinas amarillas se les dieron en un número similar-.

Las tarjetas rojas siguieron un patrón parecido que fue menos pronunciado, pero aún significativo, según los investigadores.

El autor principal, Dane McCarrick, de la Facultad de Psicología de la Universidad de Leeds, resume: "Este nuevo conocimiento revela que, en el sentido más básico, la asistencia de los aficionados importa".

El estudio también analiza si la ventaja de jugar en casa afecta al dominio de un equipo en un partido, medida esta en función del número de saques de esquina, disparos y tiros a puerta.

Así, los equipos locales eran menos dominantes sin su afición, con una media por partido de 0,7 córneres ganados menos, 1,3 intentos de tiro menos y 0,4 tiros a puerta menos.

Por contra, los resultados sugieren que la falta de público apenas influyó en el dominio ofensivo de los equipos visitantes.

Según los autores, esta investigación "realmente importante contribuye al antiguo debate sobre las principales razones de la ventaja local en el deporte, un fenómeno mundial que afecta a los deportes de equipo a todos los niveles, desde el recreativo hasta el de élite".