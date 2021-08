La pandemia, un "reto" sin fin para cruceros, dice presidente de Norwegian

Harry Sommer (d), presidente de Norwegian Cruise Line (NCL, en inglés), posa con autoridades locales y líderes indígenas, en el nuevo muelle de la empresa este 12 de agosto de 2021, en Ketchikan, Alaska (EE.UU.). EFE/ Ivonne Malaver

Ketchikan (EE.UU.), 13 ago (EFE).- Harry Sommer, presidente de Norwegian Cruise Line (NCL), dice que ha sido un "desafío muy difícil" cumplir con las restricciones a los cruceros por la covid-19 porque "literalmente hay ajustes cada semana" y "no hay uniformidad" en los 400 puertos del mundo en los que operan.

"Es muy difícil hacer un seguimiento de todo", se lamentó en una entrevista con Efe a bordo del crucero Encore, que realiza un viaje por Alaska, el primero de la empresa que toca en puertos de EE.UU. tras la paralización de 17 meses a causa de la pandemia.

El directivo agregó que con la actual explosión de casos están considerando extender el requisito de vacunación 100 % para sus cruceros más allá de octubre como estaba previsto.

Sommer, que inauguró sendos muelles alasqueños en las islas de Icy Strait Point y Ketchikan, en asociación con las comunidades indígenas, aseguró que en el Encore no se ha presentado ningún caso.

Subrayó que ninguna otra empresa del sector está simultáneamente pidiendo vacunación total y prueba negativa del virus a todos los pasajeros y tripulación antes de abordar, como hace NCL, la tercera mayor compañía de cruceros del mundo.

"Norwegian Cruise representa el lugar más seguro en el que puede estar un pasajero", dijo.

Así, definió como "un gran éxito" que ninguno de los dos cruceros que han activado, el Encore y el Jade (de viaje por las islas griegas), han presentado contagios de coronavirus, y dijo que un tercero, el Gem, que zarpará este fin de semana desde Miami, se encuentra haciendo un viaje de prueba para retomar los itinerarios hacia México y el Caribe.

Aclaró que "siempre es posible" algún caso aislado, pero señaló que el objetivo "es prevenir los brotes"

"QUEREMOS A FLORIDA"

La salida del Gem estuvo en el limbo por la batalla judicial que libra Norwegian contra una ley del gobernador de Florida, Ron DeSantis, que prohíbe a las empresas pedir certificación de vacunación, pero que quedó paralizada, al menos temporalmente, por una orden judicial.

Norwegian presentó en julio una demanda contra el estado de Florida en rechazo de esa ley que le impide cumplir con las órdenes de vacunación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU.

"No estamos demasiado preocupados en este momento (por la demanda), estamos muy contentos de haber ganado y creemos que esto nos da una guía clara, al menos durante los próximos meses, con suerte para siempre, para poder hacer las cosas de una manera que consideremos la más segura posible para nuestros pasajeros", expresó.

Sommer además dijo que las apelaciones llevan tiempo y aclaró que no es una pelea con el gobernador, sino que no están de acuerdo con esa medida porque son fervientes partidarios de la vacunación.

Y puntualizó que nunca han "amenazado" con irse de los puertos de Florida, en los que opera la mitad de su flota de 28 barcos durante la temporada de verano.

"Solo estamos considerando si tendríamos que hacerlo para garantizar la seguridad de nuestros pasajeros", manifestó.

PASAPORTES, UNA NECESIDAD

Sommer dijo que muchos deberían seguir el ejemplo de exigir vacunación total de sus empleados como lo están haciendo Google, Microsoft y algunas compañías de automóviles.

"Deseamos que todas las empresas del país lo requieran porque si lo hicieran, la pandemia terminaría mucho, mucho antes", enfatizó el presidente de Norwegian durante el crucero por Alaska.

El presidente de la naviera dijo que seguirán operando por ahora con entre el 50 % y el 70 % de la capacidad en la mayoría de sus barcos por el resto del año, y que esperan que la capacidad total se recupere a mitad de 2022.

Agregó además que debido al repunte de la pandemia es posible que extiendan su protocolo de vacunación total y pruebas,"al menos hasta fin de año".

Indicó además que la nueva terminal de Norwegian en Miami esta "completamente funcionando", pero su inauguración prevista para estos días fue pospuesta quizás para finales del año debido al récord de casos de covid-19 en Florida.

CUBA, EN LA MIRA EN 2022

Por otro lado, Sommer señaló que les "encantaría" regresar a Cuba, pero que sabe que es algo que puede demorarse años.

"Esos fueron algunos de nuestros cruceros mejor recibidos cuando pudimos operar", explicó sobre el periodo de la política de acercamiento con la isla durante el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), que revirtió su sucesor, Donald Trump (2017-2021).

Sommer recuerda que tuvieron que salir a la medianoche de la isla sin casi tiempo para recoger a los pasajeros. "Literalmente tuvimos que apresurarnos para encontrar gente en la isla y asegurarnos de que regresaran", agregó.

Señaló que "tienen esperanzas" de que en 2022 o 2023 la Administración de Joe Biden, quien fue el vicepresidente de Obama, permita los viajes a Cuba porque "creemos que tiene una perspectiva similar a Cuba que tenía el presidente Obama".

Sobre Latinoamérica, destacó que México es uno de los cuatro países principales en términos de pasajeros, con su principal destino Europa, pero lamentó que la covid-19 está también en alza allí.

Detalló que tanto México como Brasil son "muy importantes" para la empresa, seguidos de Puerto Rico, Argentina y Chile.

Ivonne Malaver