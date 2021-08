La OMS no ha declarado oficialmente a la covid-19 una "infección endémica"

Varias personas asisten a una jornada de vacunación contra la covid-19 a residentes del complejo de favelas de Maré en Rio de Janeiro (Brasil). EFE/André Coelho/Archivo

Bogotá, 13 ago (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha declarado oficialmente a la covid-19 una "infección endémica", como han vuelto a masificar en los últimos días publicaciones en las redes sociales tras la presentación de investigaciones científicas que contemplan que el SARS-CoV-2 podría no desaparecer.

A través de un supuesto boletín con el logo de la OMS, entradas en Facebook y Twitter aseguran que la autoridad sanitaria global proclamó a la covid-19 una "infección endémica", término usado, según múltiples glosarios epidemiológicos, para enfermedades que han logrado una "presencia constante o prevalencia" en una población.

"Hoy después de varios meses de lucha contra el virus #Covid19, la OMS (Organización Mundial de la Salud) ha declarado el virus como una infección Endémica, dándonos a entender, que será parte de nuestro día a día (como el catarro común, VIH y muchas)", asegura la imagen.

"Estamos ante una selección natural, como bien mencionaban nuestros antepasados Darwin y Wallace. Tristemente, quien no se adapte morirá. Los más fuentes sobrevivirán, perderemos amigos, familiares y tendemos que afrontar la situación", añade.

La supuesta comunicación, atribuida a "Radar Informativo en Instagram", continúa explicando que "la vida sigue" y que "en los próximos días, habrá reapertura en las actividades; los casos no cesarán e incluso habrá contagios masivos".

Finalmente, adjunta un enlace (instagram.com/p/CFYindD8DoC4/) que no conduce a ninguna página de esa red social de fotografías.

DATOS: Lo cierto es que la OMS aún no ha tomado ninguna decisión sobre declarar oficialmente a la covid-19 como una enfermedad endémica ni hay contempladas olas de contagios más masivas por esa razón. De hecho, investigaciones científicas prevén que el coronavirus pierda fuerza si llega a ser endémico.

Consultada por Efe, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), filial en América de la OMS, negó a través de un correo electrónico la veracidad de esa supuesta noticia y la calificó de "información falsa".

"La OMS no declaró que la COVID-19 sea una infección endémica", zanja el ente sanitario en su mensaje.

Una búsqueda avanzada en internet de términos como "virus endémico + covid-19" conduce hasta publicaciones de al menos 2020 en medios de comunicación y plataformas sociales que tratan este tema, impulsados por las dudas que generó entonces una rueda de prensa de la OMS.

El 13 de mayo de 2020 esa entidad celebró una conferencia con periodistas en la que Michael Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, sugirió la posibilidad de que la covid-19 "puede convertirse en otro virus endémico" y "podría no desaparecer".

Sin embargo, de acuerdo con los registros y boletines informativos de la OMS, hasta la fecha no se ha tomado en firme ninguna determinación sobre esa calificación, ante la falta de más evidencia.

CORONAVIRUS ENDÉMICO, INFANTIL Y MENOS GRAVE

Una investigación publicada el 11 de agosto pasado por la revista Science Advances halló que en los próximos años el SARS-CoV-2 sí puede hacerse endémico en la población mundial, aunque podría comportarse como otros coronavirus del resfriado común y no ser grave.

Según datos de un modelo numérico de un equipo estadounidense-noruego liderado por Ottar Bjornstad de la Universidad de Pensilvania (EE.UU)., una vez la covid-19 logre ese estado se estima que afecte, sobre todo, a niños pequeños que aún no han sido vacunados o expuestos al virus.

Dado que la gravedad del coronavirus es generalmente menor entre los niños, se espera que la carga global de esta enfermedad disminuya, según los investigadores.

Bjornstad explicó en un comunicado de la universidad que tales cambios se han observado en otros coronavirus y virus de la gripe a medida que han surgido y luego se han hecho endémicos.