La mesoterapia facial, el tratamiento estrella para prevenir los daños del sol en nuestra piel

En verano la piel sufre mucho por las largas jornadas playeras, en las que nos exponemos más horas de las que deberíamos al sol. Además de utilizar protección solar alta en todo momento, la cosmética pone al alcance de nuestra mano diferentes tratamientos estéticos para que nuestra piel no sufra en verano. Uno de ellos, la mesoterapia facial con vitaminas, uno de los más indicados para prevenir los daños del sol, ya que según la doctora y experta en medicina estética facial Gema Pérez Sevilla, "la mesoterapia facial energiza la piel para que se vea más luminosa y tersa, y, además, retrasa el fotoenvejecimiento".



Además, el resultado es de lo más natural y es un tratamiento que puede aplicarse en cualquier época del año, incluso en verano, puesto que no requiere cuidados específicos y cumple con tres objetivos:



1. Regenera la piel: gracias a los componentes revitalizantes que estimulan el metabolismo celular.



2. Previene el fotoenvejecimiento: gracias a los antioxidantes que la protegen frente a los radicales libres que provoca el sol.



3. Redensificación cutánea: al utilizar ácido hialurónico reestructurante se regeneran las fibras, recuperando así las propiedades viscoelásticas de la piel.



La técnica



Se puede aplicar mediante microinyecciones, pequeños depósitos que se reparten por todo el rostro y el escote, o infiltraciones en abanico, depósitos en líneas subdérmicas que se realizan con cánulas, con un único punto de entrada.



Se utilizan productos naturales que están presentes en el cuerpo como las vitaminas o los aminoácidos, o que son muy bien tolerados porque vienen de productos de la alimentación. "La tendencia actual es utilizar componentes con efecto antioxidante que hidraten y tengan una acción reestructurante y regenerante de la piel, para que la dermis se engruese para tener más firmeza", apunta la experta.



Un cóctel que incluye aminoácidos - lisina, valina, leucina, arginina, treonina, prolina, treonina -, vitaminas y suplementos, como el zinc o el cobre. Además, son muy importantes el ácido alfa lipoico y el glutation, con un poder antioxidante que permite reventir el daño solar.



Para quién



- Como tratamiento preventivo del envejecimiento cronológico o fotoinducido.



- Como tratamiento regular para corregir los signos del envejecimiento y ralentizarlo. Tendría que hacerse cada 2 meses.



- Como complemento a otros tratamientos o alternando con otros como la radiofrecuencia o los ultrasonidos.



- Como booster pare vitalizar profundamente la piel en momentos puntuales como cambios de estación, exposición prolongada al sol, etc.